Nuevo frente frío que comenzará a impactar en varias regiones de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) alertó este miércoles sobre la influencia de un nuevo frente frío que comenzará a impactar el territorio nacional, generando un cambio significativo en las condiciones climáticas, con lluvias intermitentes, mayor nubosidad y un marcado descenso en las temperaturas en distintas zonas del país.

De acuerdo con el informe oficial emitido por el organismo de protección civil, este fenómeno atmosférico afectará principalmente las regiones del occidente, norte y sectores del centro de Honduras, donde se prevén precipitaciones de intensidad débil a moderada, acompañadas de chubascos ocasionalmente fuertes. Estas condiciones podrían extenderse durante varias horas del día, manteniendo cielos mayormente nublados y un ambiente fresco.

En contraste, para otras regiones del país se esperan lluvias más dispersas y de menor intensidad, aunque no se descartan episodios aislados de precipitaciones, especialmente en horas de la tarde y noche, producto de la inestabilidad generada por el sistema frontal.

Copeco detalló además que las condiciones marítimas se mantendrán estables pese a la presencia del fenómeno. En el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca, el oleaje oscilará entre los 2 y 4 pies de altura, parámetros considerados normales, por lo que no se anticipan riesgos significativos para la navegación marítima en estas zonas.

El informe también incluyó datos astronómicos relevantes, indicando que el país se encuentra bajo la fase de luna nueva, un período que suele influir en ciertos patrones naturales. Asimismo, se precisó que la salida del sol se registró a las 5:54 de la mañana y su puesta está prevista para las 5:59 de la tarde.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, las autoridades señalaron que habrá variaciones importantes dependiendo de la región. En los departamentos del sur, como Choluteca y Valle, se esperan condiciones más cálidas, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 36 grados Celsius, manteniendo un ambiente caluroso pese a la influencia del frente frío.

Por otro lado, en zonas montañosas y de mayor altitud como Intibucá, las temperaturas descenderán considerablemente, con mínimas que podrían situarse alrededor de los 12 grados Celsius, generando un clima frío, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día.

En el Distrito Central, así como en departamentos como El Paraíso y Copán, se pronostican temperaturas más templadas, con máximas cercanas a los 26 grados Celsius y mínimas que rondarán los 16 grados, condiciones que reflejan el impacto moderado del sistema frontal en estas áreas.

Mientras tanto, en el litoral Caribe, se prevé un comportamiento térmico más estable, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y 28 grados Celsius, acompañadas de alta humedad y posibles lluvias intermitentes.

Ante este panorama, Copeco reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos, debido a la saturación de suelos que podrían provocar las lluvias continuas.

Las autoridades no descartan emitir nuevas actualizaciones en las próximas horas, en función de la evolución del frente frío y su impacto en el territorio nacional.