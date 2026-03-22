Tragedia en la CA-5: fatal colisión cobra una vida y deja un herido en Santa Cruz de Yojoa

Una nueva tragedia vial enluta a una familia hondureña luego de que un aparatoso accidente de tránsito registrado la mañana de este domingo en Santa Cruz de Yojoa dejara como saldo una persona muerta y otra gravemente herida, según confirmaron autoridades en la zona norte del país.

El percance ocurrió específicamente en la entrada al municipio, un punto de constante circulación vehicular debido a su conexión con la carretera CA-5, una de las principales arterias del territorio nacional. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo tipo turismo perdió el control de la unidad, lo que provocó un fuerte impacto cuyas consecuencias resultaron fatales.

La víctima mortal fue identificada preliminarmente como Kevin Alexander, cuyo apellido aún no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades competentes. El joven falleció de manera instantánea en el lugar del accidente debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras la colisión.

En el mismo incidente, un acompañante que viajaba en el automotor resultó con heridas de consideración, por lo que fue auxiliado de inmediato por cuerpos de socorro y trasladado a un centro asistencial cercano, donde permanece bajo observación médica. Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial sobre su estado de salud.

Al lugar del siniestro se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional, así como personal de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, quienes acordonaron la escena para facilitar las labores de inspección e iniciar las investigaciones correspondientes.

De manera preliminar, las autoridades no descartan que factores como el exceso de velocidad, la distracción al volante o incluso las condiciones de la vía hayan influido en la ocurrencia del accidente. Sin embargo, serán las pesquisas técnicas las que determinen con precisión las causas de este hecho que ha generado consternación en la zona.

Asimismo, personal forense realizó el levantamiento cadavérico para trasladar el cuerpo hacia la morgue correspondiente, donde se le practicará la autopsia de ley como parte del proceso investigativo.

Este lamentable suceso vuelve a poner en evidencia la creciente incidencia de accidentes de tránsito en la carretera CA-5 y sus alrededores, especialmente en el sector del Valle de Sula, donde el alto flujo vehicular incrementa el riesgo de percances.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito, evitar el uso de dispositivos móviles mientras conducen y mantener una velocidad prudente, con el fin de prevenir más tragedias en las carreteras del país.

Mientras tanto, las investigaciones continúan en desarrollo y se espera que en las próximas horas se brinde información adicional que permita esclarecer completamente este fatal accidente.