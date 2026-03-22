Muere mujer tras brutal ataque de PITBULL en residencial de La Ceiba

El Cuerpo de Bomberos de La Ceiba confirmó este domingo el fallecimiento de Doris Aleida Fuentes Villatoro, de 55 años, quien permanecía en estado delicado desde el pasado martes 17 de marzo tras ser atacada por tres perros de la raza pitbull en la residencial Atlante de dicha ciudad.

El trágico incidente ocurrió la tarde del martes, cuando la víctima ingresó a una vivienda ubicada en dicha residencial, donde se encontraban los animales sin supervisión inmediata.

Según las versiones preliminares, los perros reaccionaron al percibir su presencia y la atacaron ferozmente, causándole múltiples lesiones graves, principalmente en las extremidades inferiores.

Vecinos y personas presentes en el lugar auxiliaron de inmediato a la fémina, quien fue trasladada de urgencia a un centro asistencial de la ciudad para recibir atención médica especializada.