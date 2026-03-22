Muere mujer tras brutal ataque de PITBULL en residencial de La Ceiba

22 marzo 2026
El Cuerpo de Bomberos de La Ceiba confirmó este domingo el fallecimiento de Doris Aleida Fuentes Villatoro, de 55 años, quien permanecía en estado delicado desde el pasado martes 17 de marzo tras ser atacada por tres perros de la raza pitbull en la residencial Atlante de dicha ciudad.
El trágico incidente ocurrió la tarde del martes, cuando la víctima ingresó a una vivienda ubicada en dicha residencial, donde se encontraban los animales sin supervisión inmediata.
Según las versiones preliminares, los perros reaccionaron al percibir su presencia y la atacaron ferozmente, causándole múltiples lesiones graves, principalmente en las extremidades inferiores.
Vecinos y personas presentes en el lugar auxiliaron de inmediato a la fémina, quien fue trasladada de urgencia a un centro asistencial de la ciudad para recibir atención médica especializada.
A pesar de los esfuerzos del personal de salud, la gravedad de las heridas —que incluyeron desgarros profundos y pérdida significativa de tejido— provocó su deceso en las últimas horas.
Familiares de la occisa han manifestado que la víctima se encontraba visitando a su hermana, propietaria de la vivienda y de los perros, momento en el que se produjo el ataque.
Hasta el momento, las autoridades no han detallado si se iniciarán acciones legales relacionadas con la tenencia de los animales o las circunstancias exactas del ingreso a la propiedad.
Este lamentable suceso ha generado consternación en la comunidad de La Ceiba y ha reavivado el debate sobre la responsabilidad en la tenencia de razas consideradas potencialmente peligrosas, así como las medidas de seguridad en residenciales y viviendas particulares.
El Cuerpo de Bomberos y autoridades locales reiteran la importancia de mantener a los canes bajo control adecuado, especialmente en zonas habitadas, y llaman a la población a reportar cualquier situación de riesgo relacionada con animales de este tipo.