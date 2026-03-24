Transporte paralizado por amenazas deja en crisis a vecinos de la López Arellano

Los pobladores del sector López Arellano, en la zona norte de Honduras, enfrentan una creciente crisis de movilidad tras cumplir este lunes una semana completa sin servicio de transporte público, situación derivada de la extorsión que mantiene bajo constante amenaza a los conductores del rubro.

De acuerdo con reportes locales, los transportistas han optado por suspender sus operaciones ante el temor de perder la vida, luego de ser víctimas de reiteradas amenazas y cobros ilegales por parte de estructuras delictivas. La decisión, aunque comprensible para resguardar su integridad, ha dejado a miles de ciudadanos sin una vía segura para trasladarse hacia sus centros de trabajo, estudio o atención médica.

La extorsión, considerada uno de los delitos más persistentes en el país, consiste en obligar a una persona —mediante intimidación o violencia— a realizar pagos o cumplir exigencias que afectan directamente su patrimonio. En el caso del transporte público, esta práctica se ha convertido en un factor determinante para la paralización de rutas enteras, como ocurre actualmente en la López Arellano.

Según cifras de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), al menos 304 mil hogares hondureños continúan siendo víctimas de extorsión, lo que evidencia la magnitud de este fenómeno que golpea no solo al sector transporte, sino también a comerciantes, emprendedores y familias en general.

Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha advertido que delitos como la extorsión, las amenazas y los homicidios están obligando a numerosas personas a abandonar sus hogares, empleos y medios de subsistencia para proteger su vida, generando desplazamientos internos que agravan la crisis social.

El organismo también señaló que medidas implementadas por las autoridades, como el estado de excepción, no han logrado los resultados esperados en la contención de la violencia, lo que mantiene en zozobra a distintos sectores de la población.

Mientras tanto, los habitantes de la López Arellano continúan enfrentando serias dificultades para movilizarse. Muchos se ven obligados a caminar largas distancias o pagar transporte alternativo a costos elevados, afectando su economía familiar. La situación ha comenzado a impactar también en la asistencia laboral y escolar, incrementando la preocupación entre los residentes.

En medio de este panorama, los pobladores hacen un llamado urgente a las autoridades para que se implementen medidas efectivas que garanticen la seguridad de los transportistas y permitan la reactivación del servicio, considerado vital para la dinámica diaria de la comunidad.

La crisis en la López Arellano se suma a una problemática nacional que continúa sin una solución definitiva, dejando en evidencia los desafíos que enfrenta Honduras en materia de seguridad y protección ciudadana.