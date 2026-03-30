Sistema financiero ajusta operaciones por Semana Santa.

Horarios especiales y llamado a planificar trámites

Tegucigalpa, Honduras.— Con la llegada del feriado de Semana Santa, el sistema bancario hondureño implementará un ajuste temporal en sus horarios de atención al público, manteniendo operaciones regulares al inicio de la semana y reduciendo la jornada a mitad de la misma, según informó la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba).

De acuerdo con la entidad gremial, este lunes 30 y martes 31 de marzo las agencias bancarias en todo el país operarán en su horario habitual, brindando atención normal a los usuarios que requieran realizar trámites presenciales. Sin embargo, para el miércoles 1 de abril, la jornada se verá reducida, ya que las sucursales atenderán únicamente hasta las 12:00 del mediodía.

La medida responde a la planificación del sector financiero ante uno de los períodos festivos más importantes del calendario nacional, durante el cual se reduce significativamente la actividad laboral en múltiples sectores.

A partir del jueves 2 y hasta el domingo 5 de abril, todas las agencias bancarias permanecerán cerradas al público como parte del feriado de Semana Santa. Durante estos días, no habrá atención presencial en ventanillas ni oficinas, lo que implica que los clientes deberán recurrir a canales alternativos para efectuar sus operaciones financieras.

En ese sentido, la Ahiba subrayó que los servicios digitales continuarán funcionando con total normalidad. Plataformas como la banca en línea, aplicaciones móviles, transferencias electrónicas mediante el sistema ACH, así como la red de cajeros automáticos y puntos de venta (POS), estarán habilitados para garantizar la continuidad de las transacciones.

“El objetivo es que los usuarios puedan seguir gestionando sus operaciones sin interrupciones, aun cuando las agencias físicas permanezcan cerradas”, ha reiterado la organización, al tiempo que enfatiza la importancia de la transformación digital en el sistema financiero nacional.

Asimismo, el gremio hizo un llamado a la población para que tome previsiones y organice con anticipación sus visitas a las agencias bancarias, especialmente entre lunes y miércoles, con el fin de evitar aglomeraciones y contratiempos de última hora.

La recomendación cobra mayor relevancia en fechas como Semana Santa, cuando aumenta la demanda de efectivo y servicios financieros debido al incremento en la movilidad de las personas, viajes y actividades comerciales.

Con este esquema de horarios, el sistema bancario busca equilibrar la atención al cliente con el respeto a los días feriados, garantizando al mismo tiempo la disponibilidad de herramientas tecnológicas que permitan a los usuarios mantener el control de sus finanzas desde cualquier lugar del país.