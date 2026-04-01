Aumentaran el costo de la electricidad en Honduras para el segundo trimestre de 2026

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) anunció este martes un incremento del 10.49 por ciento en la tarifa promedio de la energía que podrá aplicar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), medida que estará vigente durante el segundo trimestre de 2026, comprendido entre los meses de abril y junio.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, esta actualización tarifaria se realiza en cumplimiento de lo establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE) y sus respectivas reformas, marco legal que regula los ajustes periódicos en los precios de la energía en el país. En ese contexto, la CREE aprobó los nuevos valores máximos que la ENEE está autorizada a cobrar a los usuarios del servicio eléctrico a nivel nacional.

El ajuste implica que el precio promedio máximo de la energía eléctrica pasará de 4.81 lempiras por kilovatio hora (HNL/kWh) a 5.32 lempiras por kilovatio hora (HNL/kWh), lo que representa un aumento significativo en el costo para los abonados durante este periodo.

Según explicaron las autoridades, esta variación responde a factores técnicos y condiciones del mercado energético, los cuales influyen directamente en la estructura de costos de generación, transmisión y distribución de la electricidad. Entre estos factores suelen incluirse los precios internacionales de los combustibles, el comportamiento de la demanda energética y otros elementos asociados a la operación del sistema eléctrico.

Asimismo, la CREE reiteró que su función es garantizar que las tarifas reflejen los costos reales del servicio, manteniendo un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico y la protección de los consumidores.

Por su parte, la ENEE deberá aplicar estos nuevos precios dentro de los parámetros establecidos por el ente regulador, respetando los límites aprobados para cada categoría de consumo. Este ajuste impactará tanto a usuarios residenciales como comerciales e industriales, quienes podrían experimentar un incremento en sus facturas de energía durante los próximos meses.

El anuncio se produce en un contexto en el que el costo de la energía continúa siendo un tema sensible para la población hondureña, especialmente en medio de desafíos económicos que afectan el poder adquisitivo de los hogares. No obstante, las autoridades insisten en que estos ajustes son necesarios para garantizar la continuidad y calidad del servicio eléctrico en el país.

Finalmente, la CREE destacó que continuará monitoreando el comportamiento del mercado energético para realizar futuras revisiones tarifarias conforme a la normativa vigente, reiterando su compromiso con la transparencia y la regulación técnica del sector eléctrico hondureño.