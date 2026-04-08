Congreso Nacional busca la eliminación de la Comisión Permanente.

El objetivo de evitar lo que califican como abusos de poder y decisiones tomadas por grupos reducidos de diputados.

Tegucigalpa, Honduras.—

Según explicó Zambrano, esta reforma responde a experiencias recientes en las que la Comisión Permanente —un órgano integrado por un número limitado de congresistas— asumió decisiones de alto impacto nacional, lo que generó controversia y división política.

La Comisión Permanente, cuya existencia se remonta a disposiciones constitucionales históricas, ha tenido entre sus funciones convocar sesiones extraordinarias y tomar decisiones urgentes cuando el Congreso no está reunido. Sin embargo, en los últimos años su actuación ha sido objeto de fuertes críticas por sectores políticos que consideran que ha sido utilizada de forma indebida.

En ese sentido, Zambrano fue enfático al señalar que la eliminación de esta figura busca cerrar cualquier “portillo legal” que permita a futuras juntas directivas concentrar el poder legislativo en manos de pocos actores.