miércoles, abril 8, 2026
type here...
Animal PoliticoDe interésDe último momentoHondurasProhibido Olvidar
Updated:

Congreso Nacional busca la eliminación de la Comisión Permanente.

Redacción Gerencial
By Redacción Gerencial
26
0
Leer más...
Redacción Gerencial
Redacción Gerencialhttp://elperiodico.hn

El objetivo de evitar lo que califican como abusos de poder y decisiones tomadas por grupos reducidos de diputados.

Tegucigalpa, Honduras.

Según explicó Zambrano, esta reforma responde a experiencias recientes en las que la Comisión Permanente —un órgano integrado por un número limitado de congresistas— asumió decisiones de alto impacto nacional, lo que generó controversia y división política.

La Comisión Permanente, cuya existencia se remonta a disposiciones constitucionales históricas, ha tenido entre sus funciones convocar sesiones extraordinarias y tomar decisiones urgentes cuando el Congreso no está reunido. Sin embargo, en los últimos años su actuación ha sido objeto de fuertes críticas por sectores políticos que consideran que ha sido utilizada de forma indebida.

En ese sentido, Zambrano fue enfático al señalar que la eliminación de esta figura busca cerrar cualquier “portillo legal” que permita a futuras juntas directivas concentrar el poder legislativo en manos de pocos actores.

Artículo anterior
Ultimátum en Medio Oriente: Trump advierte un punto de quiebre global si Irán no reabre Ormuz
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Honduras
Animal PoliticoRedacción Gerencial -

La relación comercial del gobierno anterior con China Comunista fue un fracaso.

Honduras.— Tras el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán en marzo de 2023, una decisión que en su momento...
- Advertisement -spot_img

Más Noticias

- Advertisement -spot_img

Conectados

Recibe en tu correo

- Advertisement -spot_img

© El Periódico | Todos los Derechos Reservados