Gobierno mantiene congelado el pasaje urbano y refuerza controles ante alzas en combustibles

En medio del impacto generado por el incremento internacional en los precios de los combustibles, las autoridades del transporte en Honduras confirmaron que la tarifa del transporte urbano se mantendrá sin cambios, al tiempo que se aplicarán ajustes únicamente en rutas suburbanas e interurbanas.

El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) informó que ha intensificado los operativos de supervisión en todo el país con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las tarifas oficiales y evitar cobros indebidos a los usuarios. Esta medida surge como respuesta a reportes de posibles incrementos no autorizados en distintas zonas.

El comisionado presidente del IHTT, Emilio Maldonado, aseguró que el gobierno ha tomado la decisión de proteger la economía de la población, especialmente de los sectores más vulnerables, mediante la continuidad de un subsidio temporal que permitirá mantener estable el costo del pasaje en buses urbanos.

“El Estado está absorbiendo este ajuste para evitar un impacto directo en las familias hondureñas. No habrá incremento en el transporte urbano ni en el servicio de taxis”, afirmó el funcionario.

De acuerdo con lo anunciado, la tarifa del transporte urbano permanecerá en 13 lempiras, mientras que el gobierno cubrirá la diferencia generada por el alza en los combustibles. En contraste, el transporte suburbano experimentará un incremento del 30 por ciento, y el interurbano del 15 por ciento, como parte de una estrategia para equilibrar los costos operativos del sector.

Las autoridades también advirtieron que cualquier transportista que aplique aumentos fuera de lo autorizado será sancionado conforme a la normativa vigente. Estas sanciones incluyen multas económicas para los concesionarios que incumplan con las disposiciones establecidas.

La Inspectoría General del IHTT será la encargada de dar seguimiento a nivel nacional, verificando no solo el respeto a las tarifas, sino también el cumplimiento de beneficios como el descuento para adultos mayores. Para ello, se trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público y la Dirección de Protección al Consumidor, realizando inspecciones constantes en terminales y puntos estratégicos.

En relación con el servicio de taxis, Maldonado reiteró que no se prevé ningún ajuste en las tarifas por el momento. No obstante, indicó que continúan desarrollándose mesas técnicas para analizar alternativas que permitan enfrentar los desafíos del sector, incluyendo propuestas como la conversión de unidades a gas y acciones para combatir la ilegalidad.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad en el cobro del pasaje, destacando que la participación ciudadana es clave para garantizar el cumplimiento de las medidas y proteger los derechos de los usuarios.

Con estas acciones, el gobierno busca mantener un equilibrio entre la sostenibilidad del transporte público y la estabilidad económica de la población, en un contexto marcado por la volatilidad de los precios internacionales del petróleo.