El costo de los combustibles registrará un nuevo incremento a partir del próximo lunes 20 de abril

Tegucigalpa, Honduras — 18 de abril de 2026

Según informó este sábado la Secretaría de Energía, en medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas que continúan impactando el mercado del petróleo.

De acuerdo con las autoridades, el alza responde directamente a la volatilidad en los precios internacionales del petróleo, influenciada principalmente por el conflicto en el Medio Oriente, una región clave para la producción y distribución de hidrocarburos a nivel mundial. Esta situación ha provocado una presión sostenida sobre los mercados energéticos, trasladándose a economías dependientes de la importación de combustibles, como la hondureña.

Pese al panorama de incrementos en los carburantes, el gobierno confirmó que el gas licuado de petróleo (LPG) de uso doméstico no experimentará cambios en su precio. El cilindro de 25 libras se mantendrá en 238.13 lempiras en la zona central del país, mientras que en la región norte continuará costando 216.99 lempiras, medida que busca aliviar parcialmente la carga económica en los hogares.

Mientras tanto, el gobierno sostiene que los ajustes responden a factores externos fuera de su control, aunque asegura que se mantiene monitoreando el comportamiento del mercado internacional para tomar decisiones que mitiguen el impacto en la población.

La evolución del conflicto en el Medio Oriente y su incidencia en los precios del petróleo seguirá siendo un factor determinante para el comportamiento de los combustibles en Honduras en las próximas semanas.