Violento tiroteo en Cofradía deja dos fallecidos y múltiples interrogantes

Un nuevo hecho de violencia sacudió la mañana de este sábado a los habitantes de la colonia Santo Domingo, en Cofradía, departamento de Cortés, donde un enfrentamiento armado entre dos individuos dejó como saldo dos personas muertas en circunstancias que aún están bajo investigación.

Según los primeros reportes, el incidente se produjo a tempranas horas, cuando ambos sujetos se habrían enfrentado a disparos en plena vía pública. Testigos relataron haber escuchado varias detonaciones, lo que generó alarma entre los vecinos del sector. Uno de los involucrados murió en el lugar del intercambio de disparos, mientras que el segundo, aparentemente herido, intentó huir de la escena.

Sin embargo, su intento de escape fue en vano. Minutos después, fue encontrado sin vida a varias cuadras del sitio inicial, en una zona boscosa cercana. De acuerdo con información preliminar, el cuerpo presentaba graves heridas en la cabeza, con abundante sangrado, lo que indicaría la intensidad del enfrentamiento.

Al lugar de los hechos acudieron equipos de Medicina Forense junto a agentes de la Policía Nacional, quienes procedieron a acordonar las áreas involucradas y realizar el levantamiento de los cuerpos, así como la recolección de indicios balísticos y otras evidencias que permitan reconstruir lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas ni han establecido una hipótesis oficial sobre el móvil del hecho. No se descarta que el incidente esté vinculado a disputas personales o actividades ilícitas, aunque serán las investigaciones las que determinen las causas reales.

Este suceso se suma a la preocupante situación de inseguridad que enfrenta el país. Datos recientes del Observatorio de la Violencia de la UNAH señalan que en Honduras se registran, en promedio, al menos seis homicidios diarios, una cifra que refleja los persistentes desafíos en materia de seguridad ciudadana.

Mientras tanto, los habitantes de Cofradía permanecen a la expectativa de avances en el caso, esperando que las autoridades logren esclarecer lo sucedido y deducir responsabilidades en este nuevo episodio de violencia.