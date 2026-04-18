Más allá de la destitución: se debe avanzar hacia la deducción de responsabilidades penales.

Tegucigalpa, Honduras.— En medio de un clima político marcado por tensiones institucionales y cuestionamientos al proceso electoral, la socióloga hondureña Julieta Castellanos ha planteado una postura contundente: el juicio político en Honduras no debe quedarse en la simple destitución de funcionarios, sino avanzar hacia la deducción de responsabilidades penales.

Las declaraciones de Castellanos surgen en un contexto donde el país enfrenta una crisis de confianza en sus instituciones democráticas, especialmente tras los acontecimientos que rodearon el desempeño de autoridades vinculadas al proceso electoral. Según la analista, limitar el juicio político a sanciones administrativas sería insuficiente frente a la gravedad de los hechos denunciados.

Castellanos fue enfática al señalar que existieron acciones deliberadas que habrían interferido en el desarrollo del proceso electoral, lo cual trasciende la incompetencia o negligencia.

“La gravedad radica en que no se trató de errores aislados, sino de decisiones coordinadas que impactaron directamente la institucionalidad democrática”, sostuvo la socióloga en declaraciones públicas.

Un mecanismo insuficiente ante posibles delitos

El juicio político, contemplado en la legislación hondureña como un mecanismo de control del desempeño de los funcionarios, tiene como objetivo determinar si estos son idóneos para continuar en sus cargos. Sin embargo, su alcance es limitado: no implica sanciones penales por sí mismo.

Es precisamente esta limitación la que, según Castellanos, debe ser superada en el actual contexto. Para la académica, una vez que se establece la falta de idoneidad de un funcionario, corresponde a otras instituciones del Estado —especialmente el Ministerio Público— profundizar en las investigaciones y establecer si existen delitos que ameriten acciones judiciales.

“Esto no puede quedar en el olvido ni en simples faltas; debe tener consecuencias”, advirtió, subrayando la necesidad de sentar precedentes en materia de rendición de cuentas.

Uno de los puntos más delicados señalados por Castellanos es la posible existencia de una conducta deliberada por parte de funcionarios, quienes habrían actuado en coordinación para obstaculizar el proceso electoral. Esta afirmación eleva el debate más allá de la esfera política, situándolo en el terreno de posibles responsabilidades penales.

El papel del Ministerio Público

Ante este panorama, Castellanos insiste en que el Ministerio Público debe asumir un rol activo. No basta con la evaluación política que realiza el Congreso Nacional; es necesario que se investigue a profundidad para determinar si hubo violaciones a la ley.

El llamado no es menor. Implica que el Estado hondureño enfrente el desafío de transformar un proceso político en un ejercicio integral de justicia, donde las responsabilidades no se diluyan en decisiones administrativas.

Un precedente para la institucionalidad

Más allá de los nombres específicos involucrados, el planteamiento de Castellanos apunta a una discusión de fondo: el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en Honduras.

Para la académica, permitir que estos hechos queden sin consecuencias legales enviaría un mensaje de impunidad y debilitaría aún más la confianza ciudadana en las instituciones. Por el contrario, avanzar hacia sanciones penales cuando corresponda podría marcar un antes y un después en la forma en que el país enfrenta las crisis políticas.

En ese sentido, el juicio político se convierte en apenas el primer paso de un proceso más amplio, que debería culminar en la aplicación efectiva de la justicia.