UNAH impulsará educación superior en el norte del país con nuevo campus en El Progreso

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras anunció la apertura de un nuevo campus en El Progreso, como parte de su estrategia para ampliar el acceso a la educación superior pública y especializada en distintas regiones del país.

El proyecto contempla una variada oferta de posgrados orientados al fortalecimiento profesional en áreas clave para el desarrollo económico, tecnológico, jurídico y empresarial de la zona norte de Honduras.

Entre las maestrías y especialidades que estarán disponibles destacan Administración de Empresas, Dirección de Proyectos, Gestión Informática, Mercadotecnia Estratégica y Gestión Comercial, además de programas en Ingeniería Estructural, Ordenamiento y Gestión del Territorio, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, así como Gestión Jurídica del Estado y Derecho Político.

La iniciativa se desarrolla bajo el denominado Año de la Innovación promovido por el rector Odir Fernández, quien impulsa procesos de modernización académica y tecnológica dentro de la máxima casa de estudios.

Como parte de la infraestructura del nuevo campus, la UNAH incorporará internet satelital Starlink, aulas híbridas, pizarras electrónicas y equipo académico similar al utilizado en el edificio 1847 de Ciudad Universitaria, destinado a estudios de maestría, doctorado y posdoctorado.

El director de la Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado, Oscar Arquímedes Zelaya, señaló que este proyecto permitirá que más profesionales puedan acceder a formación especializada sin necesidad de trasladarse hasta Tegucigalpa.

Por su parte, Alfred Del Cid acompaña la organización de la próxima feria de posgrados, donde será presentada oficialmente la nueva oferta académica del campus en El Progreso.

Con esta expansión, la UNAH busca fortalecer la descentralización educativa y preparar profesionales capaces de responder a las necesidades de desarrollo nacional.