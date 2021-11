María José Ortiz Ramírez es la hondureña que está causando furor en las diferentes redes sociales por su increíble parecido con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández; la joven de 19 años rompió el silencio y habló con tunota.com sobre cómo comenzó la comparación con el funcionario.

‘Majo’, como le llaman sus amigos, nació en San Pedro Sula, norte de Honduras, y sueña con convertirse en una presentadora de televisión, por lo que está estudiando Comunicación y Publicidad.

La sampedrana comenzó a ser comparada con el presidente de Honduras, luego de un TikTok en el que aparece junto al cantante hondureño que se hace llamar «Supremo».

«Siempre he estado activa en mis redes sociales han, por la sencilla razón que es una de las cosas que más me gusta hacer, pero hace una semana se me viralizó un vídeo en el cual salgo con ‘Supremo’ y los comentarios fueron ‘se parece a Juan Orlando Hernández’, ‘ella es su hija’ y la gente me empezó a seguir más y más», comenzó diciendo.

Hasta hace siete días, María José contaba con 31 mil seguidores en Instagram, ahora ya suma más de 43 mil; ella asegura que está tomando del lado positivo lo que está ocurriendo.

«Mi amistad con ‘Supremo‘ es muy buena, siento que es alguien que le gusta que las personas que él quiere o le rodean crezcan y es exactamente lo que ha hecho conmigo; ayudarme a crecer como personas y siempre estaré agradecida con él por siempre confiar en mí», amplió.

La joven enfatizó que ella no tiene ningún parentesco con el mandatario hondureño y aclaró que no apoya a ningún partido político y prefiere evitar las polémicas en ese ámbito.

María José tiene casi 150 mil seguidores en TikTok. Foto: Instagram.

«Pienso que hay que sacar el lado bueno de cada cosa y eso hago, me lo tomo de la manera más tranquila posible. Siento que siempre hay críticas pero creo que cada quien es libre de expresión», expresó.

«Es un sueño. Nunca me imaginé que por un vídeo o por una foto me haría tan conocida ante tanta gente. Siempre hay críticas, buenos y malos comentarios, pero yo me he enfocado en sobrellavar las cosas de la mejor manera y no me ha afectado», añadió.

Su sueño, llegar a la televisión María José cursa el primer año en una universidad privada y espera a corto plazo convertirse en una presentadora de televisión.

«Me encantaría estar en televisión como presentadora, me gusta mucho la publicidad y la comunicación, quiero enfocarme en eso, porque siento que lo podría hacer por mucho tiempo», contó.

Sus padres se preocuparon

Según contó ‘Majo’, sus padres se preocuparon por la tendencia que comenzó a tener en las diferentes plataformas digitales, por lo que hablaron con ella para conocer como se encuentra su autoestima.

«En su momento se preocuparon por mi autoestima, pero ellos al ver que lo he tomado de la mejor manera, ellos me han estado apoyando», detalló.

María José sueña con darle un mejor futuro a su madre, de quien considera que es la única persona de la que le importa lo que diga. El comentario de mamá es lo único que me interesa, ella solo quería saber si esto no me afectaba y como no es así, ella me apoya en cada cosa que hago», finalizó.

María José es aficionada del Marathón y cuando puede asiste al estadio. Foto: Instagram.

La tiktoker es amante del baile, actuación y maquillaje, por lo que seguirá creando contenido para seguir creciendo como creadora en redes sociales.