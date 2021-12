La otra cara de la Navidad: Depresión dicembrina

SAN PEDRO SULA. La Navidad es una época del año que suele estar caracterizada por la alegría de compartir en familia, las compras de fin de año y las decoraciones alusivas que despiertan el espíritu festivo en las personas, sin embargo, poco se habla de la otra cara de estas fechas, de la denominada depresión decembrina o Trastorno Afectivo Estacional (TAE).

El psicólogo Donald Velásquez, del Centro de Bienestar Integral, explica que, para abordar este tema, es importante comenzar aclarando la diferencia entre la tristeza y la depresión, ya que muchas personas tienden a confundirlas.

“La tristeza es una emoción pasajera, es parte de la vida y es normal sentirla, mientras que la depresión es un trastorno del estado de ánimo. Significa que aparte de sentir tristeza, esta se vuelve constante, dura de dos semanas en adelante, se mantiene de forma permanente y comienza a generar sentimientos de desesperanza y vacío. Las personas no se sienten valiosas, y en casos de una depresión moderada a grave, pueden llegar incluso a sentir deseos de morir”, indicó el experto.

CAUSAS

Las causas de la depresión pueden ser varias, desde antecedentes familiares, reacciones químicas del organismo, hasta pasar situaciones de duelo, como rupturas amorosas o la pérdida de un ser querido.

“Actualmente en diciembre, se da algo conocido popularmente como depresión decembrina, lo que se considera un trastorno afectivo estacional, algo que se da por una determinada estación del año. En Honduras no tenemos estaciones tan marcadas, pero en diciembre la falta de sol es una realidad que llega a generar tristeza en las personas, también influyen el cambio del clima y el aislamiento.

De igual forma, venimos de una pandemia y habrá sillas vacías en muchas familias, por lo que no van a pasar estas fechas como lo hacían anteriormente y esto podría llevar a que las personas se depriman”, explicó.

Además, puede desencadenarse cuando las personas ya tienen un antecedente, es decir que ya se han deprimido en esta época del año o si han pasado un proceso de duelo en los últimos tres o cuatro años de su vida.

¿CÓMO AYUDAR?

“Hemos crecido en una sociedad de personas emocionalmente analfabetas, donde frases como: no, pero no llores, no estés triste, no te enojes o no tengas miedo son las más frecuentes, como si las únicas emociones válidas de expresar fueran la alegría y la paz”, expresó Donald.

Indicando que cuando una persona está deprimida es muy importante validar lo que está sintiendo. Ser una escucha activa, sin juzgar, decirle que está bien lo que siente e invitarla a que exprese qué está sintiendo y por qué se siente así. En caso de que no se sienta lista para hablar, se debe permanecer cerca, dar un acompañamiento en silencio e invitarla a que busque ayuda profesional.