Jorge Calix: Podemos sesionar en cualquier lugar, fuera del hemiciclo, porque así lo establece la Constitución.

Entrevista al nominado presidente del Congreso Nacional

•En Libre no existen las expulsiones y si acaso se diera existen recursos a los cuales se puede apelar.

• Estoy resentido con el presidente Manuel Zelaya por la forma que hemos sido tratados.

• Le advertí al presidente Zelaya que Luis Redondo no tenía los votos.

• El presidente Zelaya me dijo que tenía el compromiso de honrar el pacto con PSH, que si Redondo no conseguía los votos no era problema de ellos.

• El presidente Zelaya no me pidió que yo dejara de buscar votos, tampoco me pidió que apoyara a Luis Redondo.

• Yo soy de Libre, este partido me cuesta.

• No voy a tirar 8 años de lucha, por 8 años he sido el vocero del presidente y de la presidenta.

• No he hecho nada malo, soy de Libre y aspire como cualquier diputado tiene derecho a aspirar a presidir este poder del Estado.

• He sido víctima de calumnias, de groserías, de amenazas estos días. No tengo temor.

• Luis Redondo, me buscó, me dijo: Jorge, tenemos que hablar. Quedamos de reunirnos el sábado a las 4 de la tarde, llegada la hora no contestó mis mensajes ni mis llamadas y tengo pruebas de eso.

• Fui electo con 85 votos propietarios para la Junta directiva provisional y con 79 votos para la junta en propiedad. Esos son los números y eso nos convierte en el presidente del CN.

• Con hechos voy a demostrar que mi interés por el pueblo es genuino.

• Vamos a eliminar las Zedes, la Ley de Secretos, el código penal de la impunidad.

• Vamos a revisar ese salario aprobado a los diputados suplentes, vamos a revisar eso de las prestaciones a ex funcionarios del Poder Ejecutivo. Vamos a revisar las tarifas de energía.

• En este congreso se van a elegir autoridades de 11 instituciones y en 10 de ellas se requiere mayoría calificada. Esto significa que debemos dialogar.

• El Congreso puede sesionar en cualquier lugar, fuera del hemiciclo, porque así lo establece la Constitución.