Beatriz Valle: Jorge Cálix es el presidente del CN con los procesos legales

Beatriz Valle, diputada secretaria de una de las juntas directivas del Congreso Nacional (CN), manifestó que la propuesta hecha por la Presidenta Xiomara Castro de Zelaya a Jorge Cálix, “no solucionará la crisis en el Legislativo”.

“El tema es que estábamos esperando la toma de posesión para ver cuál era la posición y muy claramente se dejó establecido que el presidente del Congreso, no se encontraba en el estadio Nacional”, expuso para referirse que quien juramentó a la presidenta fue la jueza.

Insistió que Jorge Cálix ha sido electo presidente de ese poder del Estado, con los procesos legales y por ende es la junta directiva legítima “se presentó la moción y una vez que esta tiene los 65 votos ya no se puede presentar otra propuesta”, apuntó.

Fue consultada sobre la reunión entre Cálix y Xiomara, dijo que prefería no profundizar en el tema porque no estuvo presente “él tomará la decisión en su momento, nosotros lo que hemos discutido es que no nos parece una propuesta que resuelva absolutamente nada”.

En tal sentido, añadió “nos tildaron de traidores y de muchas cosas más, sin embargo, la que nos llamó traidores es la que ahora llama al traidor que encabeza, para que ocupe el cargo de mayor confianza en el gobierno, esas son contradicciones que hay que exponerlas”.

Valle, aseguró que Manuel Zelaya Rosales, coordinador de Libertad y Refundación (Libre), tuvo conocimiento pleno de qué estaba pasando con los parlamentarios en torno a la presidencia del Congreso Nacional.

“Es más, diputados le fueron a preguntar: presidente y ¿es que ahora vamos a tener que buscar votos para Luis Redondo? – no, no, no, Luis Redondo que busque sus votos, ustedes vayan a hacer su trabajo”, añadió Valle.