Centros de vacunación atenderán con normalidad la próxima semana

San Pedro Sula. Las actividades que ha venido realizando la Secretaría de Salud (Sesal) en torno al

manejo de la pandemia por el covid-19 continuarán de manera normal durante la próxima semana o con algunos cambios poco significativos que no afectarán la atención de la población.

Autoridades de la Región Departamental de Salud de Cortés informaron que los más de 15 centros

de vacunación que funcionan laborarán en sus horarios habituales; asimismo, la atención en los triajes para que los ciudadanos acudan a realizarse un diagnóstico oportuno de la enfermedad en caso de presentar síntomas.

Diógenes Chávez, subjefe de la Departamental de Salud, dijo que los municipios de Villanueva, Pimienta, Potrerillos y San Manuel, tienen disponibles hasta tres centros de vacunación.

“Hacemos el llamado a la población adulta que lleve a los menores a vacunarse. Hay población adulta que no se ha vacunado; no cometan el error de no vacunar a los niños, ellos deben regresar a la escuela y deben hacerlo protegidos; queremos la responsabilidad de los padres”, puntualizó.

La Región de Salud de San Pedro Sula no tenía hasta ayer la programación para las jornadas

de vacunación de la siguiente semana, pero de manera extraoficial el departamento de comunicación indicó que la atención estará permanente en los centros de vacunación y triajes que han existido hasta ahora.