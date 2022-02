Motagua decidirá hoy su nuevo entrenador

“Los aficionados eran quienes pedían más la salida de él, pero no fue por eso que se tomó la decisión, sino porque los números ya no estaban saliendo. Ese 5-0 en Seattle fue la gota que derramó el vaso. No le decimos adiós, sino un hasta pronto”, agregó.

“Ya no había buen ambiente y cuando es así es mejor prevenir, no se puede sacrificar al equipo. Era lo que más convenía porque ya había mucha presión. Diego no tenía toda la culpa de todo lo que pasó, pero la gente piensa que lo más fácil es botar al entrenador. Motagua tiene 93 años, aquí vienen y se van entrenadores. El club es primero”.

Sobre el futuro técnico del equipo, dijo que la dirigencia se reunirá este lunes para definir quién reemplazará a Vázquez y adelantó que pedirán a Ninrod Medina, Javier Núñez y Hugo Caballero, asistentes de Vázquez que sigan de forma interina