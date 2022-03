Nuevas bandas criminales acechan a empresas de transporte a nivel nacional

San Pedro Sula, Honduras.

Otro nuevo grupo delictivo denominado Los Iluminati acechan a más de 120 empresas

de transporte que operan en la Gran Central Metropolitana de Buses, estas empresas paralizaron sus unidades la mañana de ayer.

Entre esas 120 empresas de buses que se pararon ayer en San Pedro Sula hay rutas urbanas, interurbanas e internacionales. El paro fue de 8:00 am hasta pasadas las 12:00 del mediodía.

Desde la semana pasada aumentó la tensión en el sector transporte ante el surgimiento de una nueva estructura criminal que exigía inicialmente el impuesto de guerra a las empresas Catisa y Tupsa, que cubren el corredor de San Pedro Sula, La Lima y El Progreso.

Posteriormente, la amenaza se extendió a las empresas Cotasyl Express, los Yoreños y Alejandra Express, que cubren la ruta Yoro- San Pedro Sula y que tienen su sede en El Progreso.

El pánico llegó ayer hasta la Gran Central Metropolitana de Buses. “Solo los turnos que salen bien temprano por la mañana trabajaron, los de las 4:00 am hasta aproximadamente las 8:00 am”, contó un dirigente del transporte.

Según un mensaje al celular que recibieron dirigentes de transporte, la orden de la nueva banda, denominada Los Iluminati, es que no querían a nadie trabajando.

“No queremos a nadie trabajando mañana, somos Los Iluminati, pasa la voz”.

En la amenaza, el grupo delictivo agregó: “No queremos ver ni uno de Alejandra (Alejandra Express) trabajando, son como 25 o 30 buses, no queremos saber porque (si no) van a ver cómo es la onda”, finaliza el escrito.

También circuló el mismo mensaje de amenaza para la empresa los Yoreños.

“Loco, no queremos ver ni un Yoreño trabajando mañana (ayer), pasa la voz a tus compañeros, si no van a ver qué pedo”, finaliza el escrito de Los Iluminati.