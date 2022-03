HONDURAS VS. MÉXICO, 5:05 de la tarde en el estadio Olímpico de San Pedro Sula

HONDURAS VS. MÉXICO

Los aztecas llegaron desde el viernes a San Pedro Sula donde fueron recibidos por un grupo de aficionados mexicanos que ondeaban la bandera tricolor, pero sin dar declaraciones a los medios locales ni internacionales.

Los mexicanos llegaron sin su entrenador titular, el argentino Gerardo “Tata” Martino, quien por razones de salud estará ausente, pero sí estará su auxiliar Jorge Theiler.

Crucificado por las críticas de la prensa azteca, el equipo de Martino debe aprovechar las debilidades que ha mostrado Honduras sumida en el sótano del octogonal y sin ninguna posibilidad de visar a Catar, aunque el miércoles dejó moribunda a Panamá, al sacarle un empate 1-1 de visita en el Rommel Fernández.

Canadá, Estados Unidos y México parecen enfilarse a conquistar los tres boletos directos de Concacaf, mientras Costa Rica ya sacó ventaja a Panamá por el pase al repechaje contra un seleccionado de Oceanía.

México llega mucho al área rival, pero sus delanteros tienen la pólvora mojada. Eso debe cambiar ante una defensa endeble de los catrachos que ha recibido 23 perforaciones en los doce partidos, pero que mostró un mejor orden ante Panamá.

En la actual eliminatoria de local suma en los seis juegos anteriores un empate (Costa Rica) y cinco derrotas (Estados Unidos, Canadá, El Salvador, Panamá y Jamaica). GG

DATO HISTÓRICO

Duelo más reciente, 10 de octubre, 2022, en el estadio Olímpico, donde empataron 2-2 con goles locales de Alberth Elis (34), autogol de Guillermo Ochoa (54). Las anotaciones aztecas fueron de Oribe Peralta (16) y Carlos Vela (38).

HORA: 5:05 PM

ESTADIO: Olímpico “Mario Cofra Caballero”, 5:05 p.m.

TRANSMITE: TVC

ÁRBITRO: Armando Villarreal (EE. UU.)

LA JORNADA HOY:

2:05 pm Canadá vs. Jamaica

3:05 pm El Salvador vs. Costa Rica

5:00 pm Estados Unidos vs. Panamá

5:05 pm Honduras vs. México