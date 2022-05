“El Tigre” dispuesto a hundir a estructuras del narcotráfico

El togado afirmó que “El Tigre” Bonilla solicitará ser representado por la defensa pública de los Estados Unidos.

Dentro de las recomendaciones que le hicieron al extraditable Bonilla, Matamoros dijo que cuando estuviera con los agentes de la Agencia del Control de Drogas (DEA) que siempre estuviera presente un abogado, para que no se le fuera a violentar todos sus derechos, “sabemos que los agentes de la DEA con un acta de lectura de derechos pueden realizar cualquier interrogatorio y que al final pueden conseguir una declaración con la que él se pueda inculpar de los cargos por los cuales está siendo señalado en aquel país”.

NO CULPABLE

Confió que el general Bonilla envío los medios de prueba a su favor, así como información de las estructuras de las que investigó a los Estados Unidos, hace 15 días, “va hacer uso en su momento, habría que ver qué es lo que le ofrece la fiscalía de New York a él, en caso de llegar a un acuerdo de colaboración en todo caso que él aceptara el mismo tendría que darles información valiosa, que le interesa al gobierno de los Estados Unidos”.

El abogado adelantó que, en caso de no concretar ningún acuerdo con la fiscalía de New York, el general en condición de retiro, Juan Carlos Bonilla se declarará no culpable. “Me manifestó que si él era un jefe de la Policía Nacional no podía estar involucrado con personas dedicadas a actividades ilícitas o que pertenecían al círculo político de nuestro país”.

Dijo que uno de los deseos antes de ser entregado a la DEA, era que él (abogado Matamoros), estuviera presente al momento de concretarse la entrega, “no tuvimos contacto con el general Bonilla, al momento del procedimiento en que lo ficharon, le tomaron huellas, revisión para poderlo extraditar, sabemos que es un proceso normal, y respetamos ese protocolo de seguridad, nuestra presencia era velar que haya sido una entrega normal”.