Mamá de migrante identifico a su hija en la morgue

El drama y conmoción tras la tragedia en San Antonio, Texas, continúa con el proceso de identificación de los cuerpos de 53 migrantes muertos al interior del “camión de la muerte”, donde la madre de una hondureña reconoció ayer, por medio de una fotografía, a su hija de 28 años.

La progenitora de la joven contó que “yo vine a reconocer el cuerpo y es ella, no quería aceptar la realidad de que mi hija había fallecido, porque me dijeron que hay varios en los hospitales sobreviviendo, esperaba verla allí, pero no fue así, fuimos a ver en la morgue y allí está, pudimos ver las fotos de ella”.

“Esperamos que nos den la oportunidad para decirle el último adiós a mi niña, lo último que me dijo es que me amaba y que me quería y que pronto iba a estar conmigo; hace un año que me vine, ella traía toda la actitud de estar con su madre y sus dos hermanas y no pudo llegar”, lamentó entre lágrimas.