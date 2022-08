Redondo: No estoy ilegal, los nacionalistas me dicen “presidente”.

Tegucigalpa, Honduras.

Ante los múltiples cuestionamientos sobre la legalidad de la junta directiva, el titular del

Congreso Nacional, Luis Redondo, finalmente reaccionó.

A través de una conferencia de prensa, el presidente del Legislativo opinó que sus detractores están tratando de descalificar las acciones emprendidas por el Congreso.

Sostuvo que el propio Consejo Nacional Electoral (CNE) lo reconoce como titular del Poder

Legislativo y, a su vez, afirmó que la junta directiva sí es legal.

Los nacionalistas me dicen “presidente” cuando van a mi oficina.

“La junta directiva del CN no es ilegal y los que buscan hacer ruido están en una posición

política y equivocada”, pronunció el miembro del Partido Salvador de Honduras (PSH).

Además, dijo que los que no reconocen a la junta directiva como legal son, en su mayoría,

diputados de la bancada del Partido Nacional, pero, según él, en privado sí lo llaman

“presidente”.

“Los que no reconocen la junta directiva son los de Partido Nacional, gente que a mí me manda notas, que me buscan en mi oficina y me dicen ‘presidente’ en el despacho”, afirmó Redondo.

“Esas son posiciones políticas, no hay agenda para deslegitimar el actuar de la junta directiva, hemos aprobado leyes y son hechos que hablan por sí solos”, agregó.