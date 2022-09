El joven identificado como Fernando Avelar perdió el control de su vehículo e impactó contra un árbol debido a las fuertes lluvias

Humilde y soñador, así era Fernando Avelar el joven que falleció en un fatal accidente la madrugada de este sábado tras impactar su vehículo en un árbol de la mediana a 100 metros antes de llegar al semáforo de Villanueva, Cortés. Avelar tenía 22 años y era pasante de la carrera de ingeniería industrial en la Universidad de San Pedro Sula (USAP). Actualmente trabajaba en la Asociación Hondureña de Maquiladores ZIP Búfalo, como jefe de planta.

En sus redes mostraba su pasión por su equipo de fútbol Real Club Deportivo España.

‘Humilde y soñador’

Quienes lo conocieron lo describen como una persona humilde que le encantaba estar rodeado de sus amigos y familiares.

En su cuenta de Facebook compartía con sus amigos las actividades y viajes que realizaba a otros países como El Salvador y Guatemala.

Era un joven activo y dinámico de acuerdo con Melissa Mejía, una de sus mejores amigas quien contóque la muerte del joven deja un gran vacío en sus corazones.

‘Estudiamos juntos en el colegio, nos graduamos juntos y siempre tuvimos una bonita amistad…

La última vez que lo vi coincidimos en un restaurante y me dio un abrazo, me pregunto cómo estaba y me dijo que me quería mucho’, contó con nostalgia Mejía.

Compartía sus viajes dentro y fuera de Honduras. Foto: tunota

Ahora los restos del joven son velados en la colonia Las Cañadas de Villa Nueva, y se prevé que su cuerpo sea trasladado a Arada Santa Bárbara, de donde es originaria su familia para darle el último adiós.

Sus restos son velados en la colonia Las Cañas de Villanueva, Cortés. Foto: tunota.

Sobre el accidente

De acuerdo con información brindada por el Cuerpo de Bomberos el joven perdió el control del vehículo turismo en el que se conducía debido a las fuertes lluvias que se registraron la noche del viernes en esa zona de Honduras.

Impactó fuertemente en un árbol, lo que le provocó serias lesiones que acabaron con su vida de forma inmediata.