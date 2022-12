Madre padece insuficiencia cardíaca, asistiendo a sus hijas con microcefalia.

Se trata de Luz Amparo Fonseca Sierra (64), quien no puede conseguir un empleo normal, porque las 24 horas del día, de los 365 días del año, se dedica al cuidado de sus “niñas” especiales, a quienes baña, les da de comer y les cambia pañales porque sufren discapacidad física y mental.

Sin suficiente dinero para comprar los alimentos y las medicinas de sus muchachas, Luz Amparo vive en permanente tensión ya que su salud también se está deteriorando y ahora padece insuficiencia cardíaca, tiene una cardiopatía y las medicinas que debe tomar tiene un alto costo.

Ella esta siendo atendida en el Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP), más conocido como el Hospital del Tórax, pero no le han dado todos los medicamentos que necesita y debe comprarlos.

“Yo estoy muy mal, unas pastillas que me han recetado son caras, unas me cuestan como mil 200 y otras mil 500 y de dónde voy a sacar ese dinero y mis criaturas están enfermas”.

“La salud de Bessy empeora cada día, tiene un dolor en el lado izquierdo, y el doctor me dice que tiene un desgaste en su huesito y debe pasar solo con calmantes, enantiun y me cuestan como cincuenta lempiras cada una”, lamentó.

Asimismo, contó que a pesar de que pasa enferma está obligada a cuidar a las dos muchachas especiales, porque son hiperactivas y a cada instante están en peligro de sufrir accidentes.

A pesar del enorme esfuerzo que realiza esta ejemplar mujer, sus ingresos apenas le ajustan para comprar un poco de comida. Mensualmente debe pagar los servicios de agua potable, energía eléctrica, teléfono y cable, ya que las muchachas especiales por ratos miran televisión, lo que les ayuda a estar calmadas relativamente.

“Estoy muy preocupada, se me han enfermado las dos, a Bessy se me le inflama la carita, y le tengo que comprar unas inyecciones caras. Y ahora yo también estoy enferma, se me ha descontrolado la presión”, lamentó.

“Estoy en una situación bien difícil, y no sé cómo salir de ella, mis criaturas me necesitan y mi salud está muy mal”, manifestó.

Las pequeñas necesitan de una alimentación y cuidado especial, ya que en los últimos días su peso ha bajado considerablemente. También se les debe suministrar una serie de medicamentos permanentes para que su salud se pueda mantener estable.

La familia vive en la aldea La Cañada, en Comayagüela, y está a la deriva, ya que doña Luz tiene problemas cardíacos, carece de los recursos necesarios para buscar asistencia médica para sus niñas que se suelen enfermar bastante seguido.

Muy angustiada, la madre pide a los hondureños de buen corazón que la ayuden con donativos como pañales talla XXE para niño, leche deslactosada, alimentos o dinero en la cuenta 014220065198, a nombre de Luz Amparo Fonseca en Banco Atlántida, o se pueden comunicar a los teléfonos 2245-4040/9874-1191.

Una de las niñas y toda la familia recientemente se contagiaron de COVID-19, ella ahora enfrenta un bajo peso y su madre debe comprar una leche especial para que pueda tener una mejor calidad de vida.

“Me da mucha pena, pero pido porque ya mis fuerzas no son las de antes, mis hijas me necesitan y ahora mi casa está en mal estado, y ahora no solo debo pensar en medicamentos, pañales, mi criatura está bien baja de peso y le recetaron una leche especial, Ensure Advance toma Bessy”, exclamó.