Partido Liberal no permitirá que LIBRE controle la CSJ.

El Presidente del Partido Liberal de Honduras, Yani Rosenthal Hidalgo, asegura que LIBRE busca controlar el Poder Judicial al exigir ocho magistrados.

«No ha habido muchas pláticas, esperamos que la reunión que va a tener hoy la Junta Directiva del Congreso Nacional con los jefes de bancada permita destrabar este tema. Nosotros no hemos mantenido la misma posición en todo momento, no ha cambiado, no ha variado, y ese es parte del trabón. Yo si creo que vale la pena señalar, que Libre busca controlar la Corte, y nosotros lo que buscamos es un equilibrio democrático en la Corte. No es tanto el tema el número de magistrados, como garantizar que la Corte tenga ese equilibrio democrático al que me refiero. Ellos han insistido mucho en el número de magistrados y en lograr controlar los tres poderes», dijo.

Concluyó aseverando que ya hemos visto las consecuencias de esa acumulación de poderes en otros países.

Rosenthal, ha dicho en otras ocasiones que por el bien de Honduras y con el fin de resguardar la nación, la institución que representa debe tener al menos cinco magistrados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Cada partido político tiene su ideología y quiere defender sus principios, tenemos que asegurarnos que la Corte no será utilizada para derogar decretos inviolables de la Constitución de la República como lo hizo Juan Orlando Hernández, cuando se reeligió”, ha expresado.