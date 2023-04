Colectivos de libre continúan las tomas en hospitales y centros de salud exigiendo trabajo.

Jefa de Región Metropolitana, Sonia Amaya, dice que no cederá a presión de colectivos de Libre

Aunque médicos de distintos centros de salud de Tegucigalpa aseguran que las protestas y las faltas de atenciones se deben a falta de insumos, la jefa de la Región Metropolitana del Distrito Central, Sonia Amaya, se mostró sorprendida «ante esa nueva versión» y aseguró que «hay otros intereses».

«Hay otros intereses, porque la toma se inició debido a que los colectivos expresamente nos pidieron la remoción de algunas personas, que son jefes de unidades con más de 20 años de elaborar en la región, y los perfiles que nos imponen son un recurso que no es igual ni mejor que el actual», declaró Amaya a tunota.com.

La funcionaria pidió paciencia a los colectivos de Libertad y Refundación (Libre) y declaró que solo algunas plazas se podrán ofrecer, y que no será inmediatamente.

«Gente que se jubiló, gente que se retira por alguna razón, porque pidieron licencia no remunerada para estudiar, o por diversas razones, esas son las plazas que se pueden ofrecer. Magia no se puede hacer y yo no he hecho ninguna promesa. Algunas plazas se pueden habilitar, pero en el transcurso del año, no como ellos exigen», manifestó.

El 30 de marzo, los colectivos emplazaron a Sonia Amaya para resolver un asunto de plazas, y desde el 4 de abril paralizaron las labores en varios centros de salud de la capital Tegucigalpa.

Declaró que el desabastecimiento de medicamentos, que es el nuevo reclamo de los colectivos y parte del personal de los centros de salud capitalinos, «no está en mis manos».

«Yo distribuyo a los establecimientos de salud lo que yo recibo. Lo que está ocurriendo ahorita es que el medicamento complementario está por llegar a la región, pero, por estas tomas, que ellos mismos están realizando, eso se está obstaculizado», añadió la jefa de la Región Metropolitana del Distrito Central.

Tomados centros de salud de la capital

El martes, médicos y colectivos de Libertad y Refundación (Libre) pidieron a Sonia Amaya «presentarse a resolver esta crisis».

«No los tenemos tomados (los centros de salud) por plazas, estamos pidiendo insumos para nuestros centros de salud. Desde el martes 3 de abril, ella no se ha presentado y lastimosamente hemos llegado a este punto», dijo Kevin Irías, médico del centro de salud de la colonia 3 de Mayo, de la capital.

En respuesta, Amaya declaró a este medio digital que «no soy una persona de ir y hacer promesas que no voy a cumplir» e insistió en que los intereses, detrás de las tomas, están estrechamente vinculados con «el reclamo de plazas».

Hasta el martes se reportaba la falta de atención en los siguientes centros de salud de la capital: 3 de Mayo, El Carrizal, El Pedregal, Las Crucitas, Villa Adela, San Francisco y El Edén.