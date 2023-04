La carta de Castro Bobadilla a la presidenta Xiomara Castro. Ver vídeo

En una misiva denominada: «Conspiradores y el queso» el destacado médico forense y exdiputado del Congreso Nacional (CN), Dennis Castro Bobadilla, ante las denuncias de presuntas conspiraciones en contra de su Gobierno le hace un relato de hechos que evidencia lo contrario.

En su mensaje, Castro Bobadilla le dice a la mandataria que el Gobierno se autoproclama representar a los 10 millones de hondureños cuando le conviene.

En ese sentido, Castro Bobadilla le dice a la mandataria hondureña que el entendimiento secreto entre varias personas, militares, grupos armados y civiles, con el objetivo de derribar el poder establecido, es uno de los tantos significados de esa palabra.

Además, le señala que los objetivos de una conspiración son variados, así como los medios desplegados para la obtención de los fines.

«Los falsos testimonios, falsas pruebas, extorsión, así como los rumores, secuestros, atentados y asesinatos, nada de esos hemos sabido que ha ocurrido en nuestro país», manifiesta en su carta el médico de profesión.

Agrega que en Honduras no hay servicio de salud en primer lugar por falta de insumos en los 17 meses de Gobierno. Además, que no se han realizado concursos curriculares para la selección de lo mejor.

De igual forma, que «no ha tenido paz administrativa» el encargado de turno de la Secretaría de Salud, José Matheu y añade que comentar al respecto no es un complot ni conspiración, es una realidad.

«Despidieron a mansalva y no tenían los sustitutos por el mismo proceso curricular. Resultado, no hay clases, no hay maestros, no hay útiles escolares, ni merienda escolar. Sin embargo, se pavonean con la banderita cubana en el pecho las autoridades de turno», apunta.

Castro Bobadilla también sostiene que no es conspiración comentar al respecto que no hay inversión pública ni privada a niveles aceptables y que está clarísimo que hay derroche del dinero público.

«Todos queremos el éxito del Gobierno, por el cual se votó, pero los grandes conspiradores son aquellos que han, demuestran y siguen con la incompetencia, exhibicionismo, abuso, nepotismo vergonzoso y falta de una directriz clara en beneficio de la mayoría ciudadana», dijo.

Finalmente, Castro Bobadilla le recuerda a la mandataria hondureña que la nación nos pertenece a todos, los problemas son de todos y el dinero nos pertenece a todos.



Vea acá la carta completa de Dennis Castro Bobadilla a su prima, la presidenta Xiomara Castro:

