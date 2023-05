Sin atenciones en el hospital Mario Mendoza

Así como lo había anunciado el Sindicato de Trabajadores de los Hospitales Psiquiátricos, se paralizaron las atenciones en el área de consulta externa del Mario Mendoza, mientras los pacientes reaccionaron molestos.

“No hay atención médica, el personal está en paro exigiendo un pago que les deben desde hace 20 meses y porque no hay medicamentos dicen ellos, pero nosotros venimos desde largo y muy temprano”, lamentó un paciente en las afueras del centro médico.

Las atenciones están paralizadas de forma indefinida, hasta que se logre un acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal), y se les haga efectivo el pago de riesgo laboral, mismo que se les adeuda desde hace 20 meses.

Los sindicalistas han detallado que las manifestaciones se irán intensificando que la próxima semana el personal del Hospital Santa Rosita, se estaría sumando a esta paralización.

Por su parte, a los pacientes no les queda más que quejarse y lamentar la situación al tiempo que no para el clamor a las autoridades para poner mano en el asunto que les deja sin la atención médica a quienes tanto la necesitan.

“Desde las 4:00 de la mañana estoy acá, vine de largo, no nos dan los medicamentos, dicen que no hay consulta”, fueron algunas de las quejas que se escucharon de muchos y muchas hondureñas.

“Padezco de depresión si no tomo mis medicinas me pongo mal, me descontrolo y no tengo dinero para comprar las pastillas, y tampoco me las venderían sin la receta de ellos”, aseguró una paciente.