El macabro secreto detrás del caso de Claudia Aceituno.

Tegucigalpa, 10 de noviembre de 2025

El crimen de Claudia Aceituno, una mujer de 38 años encontrada semienterrada en su vivienda en la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa, ha conmocionado al país. Lo que parecía una desaparición misteriosa se convirtió en un caso de horror doméstico: su propia pareja, conocido como “El Tatuado”, es el principal sospechoso de su asesinato y posterior ocultamiento del cuerpo.

Durante los tres meses en que su familia la buscó desesperadamente, Iker Sosa, alias “El Tatuado”, fingió ser un hombre angustiado por la desaparición de su compañera. Participaba en las búsquedas, visitaba hospitales e incluso acudía a la morgue, aparentando preocupación y solidaridad con los parientes de Claudia.

Sin embargo, todo era una farsa. Según las investigaciones, el cuerpo de la mujer estaba enterrado dentro de su propia casa, en un cuarto al que solo él tenía acceso. La familia no podía entrar, y cada vez que alguien lo intentaba, Sosa alegaba que el espacio estaba bajo remodelación.

El hermano de la víctima fue quien finalmente descubrió la verdad. Tras exigirle la llave del cuarto a “El Tatuado”, ingresó y halló el cadáver de Claudia semienterrado y cubierto con una lámina. El hallazgo estremeció a la comunidad, que durante meses había sido testigo del aparente dolor del sospechoso.

De acuerdo con los vecinos, el hombre había tenido fuertes discusiones con Claudia días antes de su desaparición. “Había tenido un problema, parece que ella lo había golpeado, y al siguiente día ya no apareció”, relató un vecino que pidió el anonimato.

Otro detalle inquietante surgió de los testimonios: durante el tiempo en que Claudia estuvo desaparecida, “El Tatuado” compraba cal y detergentes con frecuencia, presumiblemente para disimular los olores provenientes del cuarto donde la mujer yacía enterrada.

“Él caminó con la familia, la buscó en la morgue y puso denuncias, sin que nadie sospechara de él. Se mostraba tranquilo, como si nada pasara”, expresó entre lágrimas una cuñada de la víctima, quien aún no asimila la traición y crueldad del presunto asesino.

Las autoridades confirmaron que Iker Sosa fue detenido y se encuentra bajo custodia policial mientras se avanza en el proceso judicial. El Ministerio Público investiga el caso como un femicidio agravado, y no se descarta que existan antecedentes de violencia previa en la relación.

El crimen de Claudia Aceituno vuelve a poner sobre la mesa la alarmante realidad de los femicidios en Honduras, donde cada semana se registran casos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Su familia exige justicia y que este caso no quede en la impunidad, como tantos otros que han enlutado al país.