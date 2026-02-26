Congreso da luz verde a Ley de Reactivación Económica tras consensos con bancada liberal

El Congreso Nacional de Honduras aprobó con 90 votos a favor la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, luego de incorporar una serie de observaciones planteadas por la bancada del Partido Liberal, lo que permitió alcanzar un amplio respaldo en el hemiciclo legislativo.

La normativa, impulsada como una respuesta a los desafíos económicos que enfrenta el país, fue sometida a votación tras un proceso de diálogo entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso. La inclusión de los ajustes solicitados por el Partido Liberal resultó clave para consolidar la mayoría calificada que respaldó la iniciativa.

De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, la ley tiene como objetivo dinamizar la economía nacional, promover la inversión, fortalecer el empleo y generar condiciones más favorables para el desarrollo humano, especialmente en sectores productivos que han reportado desaceleración en los últimos meses.

Los diputados de la bancada liberal señalaron que sus observaciones estuvieron orientadas a garantizar mayor transparencia en la ejecución de los fondos, establecer mecanismos de supervisión y asegurar que los beneficios lleguen de manera efectiva a la población más vulnerable. Tras la incorporación de estas propuestas, anunciaron su voto favorable.

Por su parte, legisladores de otras bancadas destacaron que la aprobación con 90 votos refleja la voluntad política de construir consensos en temas considerados prioritarios para el país. Subrayaron que la ley busca generar un impacto inmediato en la economía, pero también sentar bases para un crecimiento sostenible a mediano y largo plazo.

La aprobación de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano se produce en un contexto de presión social por mayores oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida, por lo que distintos sectores empresariales y sociales se mantienen atentos a su implementación.

Con su aval en el Congreso, la normativa seguirá el proceso correspondiente para su sanción y posterior entrada en vigencia, marcando un nuevo capítulo en las estrategias legislativas orientadas a impulsar la recuperación económica de Honduras.