Padre relata cómo falsos agentes DPI raptaron y mataron a sus dos hijos

De acuerdo con el testimonio de don Carlos Hernández, padre de las víctimas, sus hijos fueron sacados de su casa por sujetos que portaban falsos uniformes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) portaban tenis blancos.

«Nosotros estábamos acostados y, a las 12 de la noche del domingo, llegaron unos hombres uniformados, con uniforme de la DPI, pero andaban con tenis, yo dije ‘estos no son policías’, cuando entraron nos tiraron al suelo, preguntaron ‘¿dónde está Brayan?’, este es, él trabajaba como cobrador de bus, los agarraron y se los llevaron», declaró en noticieros Hoy Mismo de TSi.



Pedí oración

«Llamé y envié mensajes a mis hermanos en Cristo y les informé para pedirles oración. Una hermana de la iglesia me dio la mala noticia, me preguntó cómo andaban mis hijos, yo le respondí ‘el mayor portaba una calzoneta y el menor en bóxer’. Ella me dijo que habían encontrado dos jóvenes con esas características», contó.

Los hijos de don Carlos habrían sido asesinados minutos más tarde de su rapto, pues fue en cuestión de segundos que oyeron la ráfaga de disparos. No obstante, al no tener cómo transportarse, no pudo salir a buscar a sus hijos.

Fue hasta las 5:30 de la mañana de este lunes 8 de mayo que pobladores de la zona del hallazgo reportaron que en un solar baldío yacían los cuerpos de los dos hermanos.

Tras lo ocurrido, don Carlos solo pido «justicia divina» para las cuatro personas que llegaron a su casa y se llevaron a sus vástagos, a quienes llamó a arrepentirse de sus pecados y seguir a Cristo.