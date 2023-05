Cambio de medidas: hoy al parecer se girarían los oficios para excarcelar a los tres encausados.

El juicio oral y público contra el capitán con baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana, a su esposa, Jenifer Lizzeth Bonilla y su suegra, Reina Lizzeth Bonilla, en su tercer día se evacuaron dos pericias, una de informática forense y la otra sobre el análisis de escuchas telefónicas.

A los tres encausados se les supone responsable del delito de Lavado de Activos, son acusados por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado del Ministerio Público.



Durante la mañana, el perito de informática forense, explicó más de cuatro dictámenes forenses, relacionados a la extracción de discos duros de CPU, y de una USB, en la cual se logró obtener información que sirvió de insumo, para la pericia financiera que fue utilizada en este proceso acusatorio por lavado de activos.

Entre los documentos recuperados por el perito, se destacan depósitos y constancias de aportaciones al Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza (MIDE), que lideraba el encausado Santos Rodríguez Orellana, en la cual se mostró a detalle las cifras que otorgaron los candidatos a diputados y diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), así como lo dado por su suegra, además de ingresos y egresos esta información la mantenía en un disco duro, que fue decomisado en su vivienda en la residencial Palma Real, de la capital.

De igual forma, en otro CPU decomisado al interior de las Bodegas Márquez propiedad de la suegra del excapitán, Reina Bonilla, en la que se encontraron comprobantes de venta y de pagos a las Fuerzas Armadas, a nombre de Bodegas Márquez y Grupo CONA, además de documentación en la que se refleja una deuda de más de medio millón de lempiras que tenía la Comandancia General del Ejército que data del 2017 de los primeros cuatro meses del año.

De igual forma, almacenado en una USB que fue decomisada en una de las propiedades del excapitán Rodríguez localizada en el caserío Chupadero, en Yaguacire, en donde se mostraba a detalle un inventario de la empresa Ranger de Febrero del 2019, así como de la importadora y exportadora B y M actualizado, además de los pedidos entregados al quinto batallón de la Policía Militar del Orden Público por más de L106,500.00, con la Fuerza Naval por L147,000.00, entre otros pagos.

El perito durante el interrogatorio por las partes procesales dejó claro que los hallazgos sirven de insumo para el delito que se investiga que es el de lavado de activos.

YA SABÍAN QUE LA ATIC LOS INVESTIGABA

En horas de la tarde, se comenzó a evacuar el análisis de escuchas telefónicas a los tres encausados por parte del perito protegido “PC-2021”, cuya pericia consiste en 14 escuchas telefónicas, pero antes de ello se realizaron correcciones en torno a las conclusiones puesto que se anexo al expediente conclusiones que no correspondían a la pericia.

De entrada, el perito realizó esa enmienda y se procedió a abordar los primeros audios que fueron para confirmarle a las partes procesales que se trata de los números telefónicos que los imputados utilizaban, es por eso que se mostraron llamadas realizadas a instituciones bancarias y una de ellas a un medio radial en el que el excapitán Rodríguez brindó una entrevista referente a su candidatura presidencial.

Dos de las llamadas relevantes que hasta ayer se abordó durante el debate fue una que realizó la abogada Jenifer Bonilla a Daniel un colega abogado, en la que le manifiesta que ella quería unos permisos de explotación de hierro en San Esteban, Olancho, (al parecer ese trabajo es con una sociedad integrada por chapines) que ese trabajo de legalizar eso se lo está dando un amigo de ella que es del área de comunicaciones.

En la llamada, la togada encausada afirma que no quiere que su nombre aparezca en los documentos como apoderada legal, porque “estaba en el ojo del huracán”, y que solo confiaba en él, entonces necesitaba que se tramitara el permiso de explotación de hierro, ella quedó en averiguar en todo lo que se necesitara para hacer ese proceso en Geología y Minas, además afirmó que ella sabía que los de la ATIC la andaban investigando por lavado de activos, le pidió que fuera calculando los honorarios.

“Esos pendejos de la ATIC andan haciendo una investigación por lavado de activos, que ese lavado de activos me sirviera para pagar todas las deudas que tengo, y a mi mami también (haciendo referencia que a ella también la investigaban), y ella dice sí y la lavadora la tengo en el chiri jajaja, usted sabe yo no tengo nada, pero hay que estar preparado”, expresó Jenifer en la llamada.

NEXOS CON LA MS-13

También “sonó” la escucha entre la llamada de al parecer dos exmiembros de las Fuerzas Armadas, Marco y Luis, supuestos miembros del movimiento político del excapitán Rodríguez, en la conversación se escuchó que Luis comentó que es un militar retirado de la época de los 80 con cursos de inteligencia contra tropas insurgentes que los avala.

En esa llamada que duró más de 23 minutos se escuchó que Marcos ya no estaba en la tesorería, pero no había quien lo manejara y que dudaba de Isaías (candidato a designado presidencial supuestamente) Luis le manifestó que se había retirado por injerencias, nuevamente Marcos le dice que un recién salido de la cárcel de La Tolva, en agosto del 2021, le envió una foto del capitán en la casilla 5 (que era donde figuraba en la planilla presidencial), con los tres designados encerrando al candidato de en medio asegurándole que era testaferro de la Mara Salvatrucha (MS-13) y que deberían confirmar los fondos en transparencia y que no se sabe de donde están sacando el dinero, deberían hablar personalmente con el capitán, pero hablar de Isaías con Jenifer es revolverla, y él tenía amigos reservistas en Estados Unidos y le hacían comentarios que los amigos eran narcotraficantes mencionando a Fernando Orellana Troches, quien se puso de frente a apoyar al capitán para que le dieran una embajada.

También se mencionó en la llamada que el papá de la persona que estaba en La Tolva es hijo de un diputado de Libre y que tenía fotografías de él.

Para hoy, la Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en materia penal convocó a las partes procesales para continuar con el debate del juicio a las 10:00 de la mañana, ayer a eso de las 3:30 de la tarde se suspendió para permitirles a las defensas escuchar los audios de las escuchas telefónicas.

Aparte de continuar con el debate, hoy se estaría llevando posiblemente la audiencia de revisión de medidas en la que se les otorgaría medidas sustitutivas distintas a la prisión preventiva a los encausados.

Ya las partes procesales fueron notificadas que el recurso de reposición contra el cambio de medidas otorgados a los encausados fue declarado sin lugar, hoy al parecer se girarían los oficios para excarcelar a los tres encausados.