Sigue frenada integración al banco andino CAF

Tegucigalpa

De nuevo la sesión en el Congreso Nacional se suspendió ante la falta de votos para ratificar el acta de la sesión del martes 16 de mayo, día en que aprobaron con 66 votos la adhesión a la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Luego de más de siete horas de retraso, los diputados se mantenían en sus curules a la espera del inicio de la sesión, programada para las 3:00 pm. Por la falta de consensos y la renuencia en apoyar la aprobación del acta por las bancadas del Partido Salvador de Honduras (PSH), Partido Nacional y una fracción mayoritaria de los diputados liberales no arrancan las sesiones.

Los diputados de oposición sentaron su postura en contra de la millonaria inversión. Y es que para pertenecer al CAF, Honduras debe pagar una membresía de unos once mil millones de lempiras.

18 diputados liberales de los 22 en el Congreso no apoyarán la ratificación del acta, por lo que no se logran

los 65 votos necesarios. Ayer a las 9:50 pm emitieron un comunicado indicando que “el presidente del Congreso Nacional notifica a los congresistas la suspensión de la sesión del pleno y convoca para mañana (este

miércoles) a la sesión solemne de premios parlamentarios a periodistas a las 2:00 pm”. Pero la sesión del pleno queda en suspenso.

Los diputados propietarios se mantuvieron sentados ayer hasta altas horas dela noche en sus puestos, con el fin de evitar que retiraran sus tarjetas de asistencia y la directiva colocara en su lugar a parlamentarios de

otras bancadas. Se denunció que la pretensión del oficialismo era integrar a la votación a los suplentes usurpando los curules de quienes se ausentaran