Hospitales públicos: Pacientes se quejan por falta de medicamentos y cupos para citas

Entre los casos esta el Hospital General San Felipe, se quejan de la falta de medicamentos y lo largo que se les están extendiendo las citas, que en el caso de muchos pacientes han sido emitidas para un tiempo extenso.

“No hay medicamentos, y la cita que yo tenia para hoy resulta que la doctora está incapacitada y me la han reprogramado para diciembre del otro año. Uno viene desde largo con la necesidad de que lo atiendan”.

“Cuando uno viene a la cita, viene con la ilusión y a la hora no le dan nada, yo estaba esperando desde enero y ahora me dicen que venga a sacarla en diciembre para que me la den el otro año”, lamentó Iris Corrales.

Corrales llegó desde Altos de la Santa Rosa, muy temprano, para una cita que se le había programado desde enero y ahora debe regresar para reprogramarla en diciembre, para ser atendida en el 2024.

“Mi cita era en otorrinolaringología, y de aquí que le den la cita bien se muere uno. Lo que les pedimos a las autoridades es que se pongan más pilas en la salud, no hay medicamentos, uno viene de largo, y uno viene de largo a nada y la situación está bien difícil, uno viene solo con el pasaje”, señaló Corrales.

Al tiempo que condenó la demora en la atención y la falta de medicamentos que agobia a miles de hondureños que acuden a los hospitales y centros de salud a nivel nacional.