Roberto Contreras en contra de Xiomara Castro por el toque de queda

Luego de las innumerables muertes que se han suscitado en la ciudad de San Pedro Sula, el alcalde de esta región, Roberto Contreras, ha expresado la preocupación que tiene ante el comunicado de la presidenta Castro, sobre el toque de queda en todo el sector de Sula.



“Estoy extremadamente preocupado, respecto a las medidas que ha tomado el gobierno central sobre la operación candado en el valle de Sula”, no se debe de sacrificar a los emprendedores, las mipines y los empresarios con un toque de queda general en San Pedro.

Ante esta situación Contreras propone realizar un toque de queda en zonas, barrios y colonias que se consideren brotes de delincuencia y de criminalidad, mencionando que no es correcto cerrar la ciudad de SPS, ya que en este mes de julio se estarán llevando a cabo varios eventos que podrían levantar la economía en dicha región.

El 16 de julio se estará llevando un concierto y si no se realiza se estarían perdiendo 4 millones de lempiras en la municipalidad, de igual manera el 6 de julio habrá un congreso de medicina interna a nivel latinoamericano, y por el estado sección los expositores no quieren visitar la ciudad.

Contreras afirma que cerrar la ciudad de San Pedro Sula sería darle el tiro de gracia a la economía del país, recalcando el problema de los cortes de energía y más con el cierre que se quiere accionar estarían terminando con la ciudad.