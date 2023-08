Diputados de la oposición niegan tener acuerdos con Libre para la elección del Fiscal General.

San Pedro Sula, Honduras.

Los parlamentarios consultados por este rotativo aseguran que hasta ayer seguían sin los votos y sin los acuerdos necesarios para dicha selección.

El diputado nacionalista Antonio Rivera aseveró que “al día de hoy (ayer) no tienen los votos, para lograr el fiscal, tal vez en dos semanas se pueden lograr los consensos”.

No obstante, recalcó que su bancada no apoyará un fiscal general a medida

del oficialismo.

Jhosy Toscano, jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), desestimó las afirmaciones hechas por Redondo, respecto a que los miembros de su bancada estaban listos para votar por el nuevo fiscal.

“En ningún momento se le ha puesto a disposición los votos del PSH para

apoyar cualquier decisión que tome el presidente del Congreso. Es más se han hecho comunicados advirtiéndole que no puede imponer al representante de la bancada en la comisión multipartidaria”, señaló la diputada Suyapa Figueroa.

Desde la bancada del Partido Liberal se manifestaron listos para proceder a la elección de la Fiscalía, sin embargo, aún no ha sido develado a qué candidatos de la nómina respaldarán.

Rasel Tomé, vicepresidente del Poder Legislativo, insistió en que se va

elegir con 86 votos y el nuevo fiscal saldrá de los cinco candidatos que mandó

la junta proponente. “Se van elegir ahora en agosto y en septiembre tomarán

posesión”, afirmó.