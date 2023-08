Diputados de oposición dicen no aprobarán préstamos de China.

San Pedro Sula, Honduras.

Los diputados de oposición, principalmente del Partido Nacional, no permitirán que el gobierno central adquiera préstamos de bancos de China para financiar para financiar obras de infraestructura, como puertos marítimos, porque ha demostrado en más de un año y medio de no tener capacidad para ejecutar el Presupuesto Nacional de la República.

Marco Midence, diputado del Partido Nacional, dijo que el actual gobierno ha sido tan incapaz en la ejecución presupuestaria que los hospitales están desabastecidos de medicamentos.

“En primer lugar, como diputados del Partido Nacional, siempre hemos dicho que vamos a colaborar cualquier iniciativa que sea en pro del país, fue la primera evidencia de esto en mayo del año pasado cuando aprobamos la ampliación del presupuesto al gobierno actual, que ha sido el presupuesto más alto de la historia. Lo desconcertante para el pueblo hondureño y nosotros fue que la ejecución fue pobre, una ejecución que dejó mucho que

desear y este año no ha sido diferente”, dijo.

Pero “ante cualquier iniciativa de financiamiento la gran pregunta es para qué quieren recursos si no los ejecutan, no hacen el gasto de inversión pública donde se requiere. Me hablan de puertos, pero yo le preguntaría a la gente del gobierno dónde están los medicamentos de los hospitales, dónde están los recursos para el mantenimiento de las obras viales, dónde está la inversión pública para generar empleo. No hemos visto nada de esto, lo que hemos visto es improvisación”, advierte Midence.