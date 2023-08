Suyapa Figueroa: “los perros son más imparciales que la guardia pretoriana”

La congresista se quejó de los abusos contra los legisladores de parte de la seguridad privada del Congreso Nacional, “estamos en un Estado salvaje, con personas que no entienden su función.

“Sería más fácil haber llevado perros que detectaran bombas y hubiese sido, incluso más imparcial, porque el perro es un animal que no tiene sesgo… no sabe si un curul es de un nacionalista o es de Libre, del Partido Nacional o del Partido Salvador de Honduras, él solo va a detectar si hay o no hay artefactos explosivos peligrosos sin sesgo”, afirmó.