Viceministra de Seguridad: “Usen lo que usen no voy a renunciar… “

Aseguró que tiene un cuerpo de escoltas que la cuidan y que no son más que los que tiene la UMEP, de Villanueva, como lo expresó el director de la Policía Nacional, Godoy. Declaraciones que para la funcionaria demuestran una vez más irrespeto y mentiras hacia el pueblo.

Afirmó que “tampoco es que tengo 50 como dice, quiero dejar claro que desde hace mucho tiempo se está obstruyendo mi trabajo en la Secretaría de Seguridad y mi presencia estorba para algunos mandos, no para la escala básica”.

Sin embargo, aseveró que “usen lo que usen no voy a renunciar, hasta segunda orden, cuando la Presidenta así lo estime conveniente”.

De igual manera dijo que “tengo las suficientes pruebas técnicas y científicas para decir las irregularidades que están ocurriendo en el interior del seno de la Secretaría de Seguridad”.

Comentó que “ya estoy curtida de las formas de intimidación para que la gente se asuste y salga corriendo de este país, por supuesto que yo no he sido la excepción, yo también soy un ser humano, soy una mujer que también teme por su vida, pero soy responsable con el cargo y el deber con la ciudadanía”.

“Precisamente toda la información que ha surgido del probable atentado que se me haga o que se le haga a la gente que anda conmigo, surge a raíz de las explicaciones que he dado con la verdad”.

Al mismo tiempo, se refirió al comunicado que publicó la Secretaría de Seguridad, “siempre salen como a lavarse las manos, por qué no se sienta (ministro de Seguridad) Sánchez Velásquez conmigo, por qué no me da la cara Sánchez Velásquez.

Y realmente conversamos de las cosas que están ocurriendo, de las cosas que tienen pendientes en las investigaciones, a hablar las verdades con la doctora Villanueva”.

Aclaró que “no lo estoy atacando y es una pena que se diga y que la ciudadanía vea que aquí hay de alguna manera una incomodidad del secretario de Seguridad, porque yo lo he cuestionado porque hay situaciones que resolver, debe haber una auditoría, transparencia y buen desempeño para con la población y eso es lo que les incomoda”.

ÉL SIGUE BOICOTEANDO MI OFICINA

Refirió que el ministro de Seguridad, también tiene a más del 90% de mis empleados en el Ministerio del Trabajo, para no pagarles, porque continúa y dice que tengo las mejores cosas y no es cierto, me despide a todo el personal y tampoco quiere me involucre en los casos de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, eso no puede ser.

Él debería de sincerarse y decirnos al pueblo hondureño si ya renunció a su cargo de Director de la Policía, y si lo que cobra es el salario de secretario, que son 90,000 lempiras, o el salario del Director de la Policía, las casas de habitación que se pagan con los fondos del pueblo, entre otras cosas que prefiero no mencionar en este momento.

A su criterio, “son muchas cosas que a Sánchez Velásquez se le pueden sacar, pero en realidad a mí que me permita trabajar, que no me siga boicoteando, no me voy a ir Sánchez Velásquez, no me voy a ir”.

Yo le puedo pedir perfectamente a la Policía Militar que me acuerpe, claro que si mañana mismo puedo decirle al coronel Muñoz, que por favor me ayude y que me mande Policía Militar, pero yo no me voy a deshacer de los muchachos, que me están cuidando, que han demostrado profesionalismo.