Reacciones ante el anuncio de cancelación de visas de EE.UU.

Para algunos funcionarios y políticos hondureños la medida de cancelación de visas de Estados Unidos no les da ni frío ni calor porque sencillamente no han mostrado interés en viajar a ese país, mientras que otros, coincide en que no ha habido equidad por “acciones antidemocráticas realizadas durante la anterior administración hondureña”.

Lo anterior, corresponde por si la sanción viene por el nombramiento de los fiscales interinos.

Para el caso, el diputado Juan Barahona expresó que “dicho anuncio lo tiene sin cuidado, porque él no ha solicitado nunca tal documento”.

“Yo no tengo visa gringa, porque me voy a preocupar”, el diputado de Libre Juan Barahona se refirió sobre las medidas de EE.UU sobre imponer restricciones a las visas de hondureños.

“Si han quitado visa por la elección de Fiscal General y Adjunto eso no le compete a EE.UU, eso es una intromisión en los asuntos internos de nuestro país”, señaló.