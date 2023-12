Ex diputado suplente, Carlos Guevara: “No me he robado nada.

Al exdiputado suplente Carlos Guevara lo detuvieron la mañana de este miércoles elementos policiales en su residencia en La Entrada, Copán.

La detención se realizó, luego que el Ministerio Público girara un requerimiento fiscal en contra de cinco exdiputados a quienes señala de fraude en perjuicio de la administración pública.

“Tengo mi conciencia tranquila, fui diputado hace tres periodos, aproximadamente 12 años. No me he robado nada, pueden ver mis cuentas bancarias”: dijo tras su captura el exdiputado suplente del Partido Nacional.

El exfuncionario indicó que va a enfrentar esta situación y que en los tribunales se va a saber quien tiene la razón. “El que nada debe, nada teme”.

Carlos Guevara, afirma que no tiene cuentas bancarias ostentosas, ni propiedades, tampoco carros de lujo.

Además, expresó que la vivienda donde vive es propiedad de su suegro y que lo único que posee es un hotel que su madre dejó de herencia.

“No tengo nada que ocultar, soy una persona común y corriente todo mundo me conoce”, afirma Guevara.

El detenido descarta que esta detención se trate de una persecución política ya que afirma que cuando estaba como diputado suplente, lo ignoraron tanto en el Congreso Nacional como en su propio partido.