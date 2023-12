Hija del apóstol ‘Chago’ revela por qué se separaron sus padres. Vídeos

En palabras de la propia Mary, la falta de amor fue el factor determinante que llevó a la separación de sus padres. Con una sinceridad palpable, compartió su perspectiva sobre el amor en las relaciones, sugiriendo que así como antes, en la actualidad, las parejas pueden unirse impulsadas por la emoción más que por el amor genuino.

«Yo como hija, en lo personal, lo que les puedo comentar es que en la relación cuando ya no hay amor es mejor que terminen. Bueno, en lo personal eso pasó, uno de los dos ya no sentía amor, si es que en algún momento lo hubo, porque creo que las parejas antes no se casaban ni por amor, a veces lo hacemos y en la actualidad, por emoción», comentó.

Zúniga reflexionó sobre la idea de que, a veces, las uniones matrimoniales no estaban necesariamente basadas en el amor, y la ausencia de este sentimiento debería ser motivo suficiente para poner fin a una relación.