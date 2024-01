Video: Maribel Guardia comparte sus secretos de belleza y juventud a sus 64 años

Maribel Guardia, quien se ha convertido en una de las mujeres más bellas del entretenimiento y un ejemplo a seguir debido a su cuidado físico y emocional, decidió compartir sus consejos de bienestar, resaltando la importancia del ejercicio y la alimentación saludable en su rutina diaria, desafiando así los estereotipos relacionados con la edad.

La artista documentó su visita al consultorio del médico esteticista Luis Moya, conocido como el ‘doctor Hollywood’, a través de su perfil en Instagram.

Maribel Guardialuce hermosa figura a sus 64 años

En el clip, la famosa detalla los procedimientos a los que se somete, incluyendo rellenos faciales y corporales con un producto llamado Restylane Skinboosters.

Según expertos, este producto está diseñado para hidratar y nutrir profundamente la piel, proporcionando un aspecto fresco, natural y radiante, al tiempo que mejora la calidad de la piel mediante un aumento en los niveles de hidratación en profundidad, asegurando resultados duraderos.

Maribel Guardia sorprendió a sus seguidores al revelar que prefiere someterse a estas intervenciones sin el uso de anestesia. «A mí me da miedo, eh, porque yo no me pongo anestesia», confesó la actriz, agregando con humor al doctor Moya:

«Bueno, tampoco es como que sean manitas de ángel, ¿verdad? (…) Sí duele tantito ¿eh?. La virgen me ampare».

Con esta revelación, Maribel Guardia demuestra que, aunque el paso del tiempo es inevitable, existen maneras de retrasar sus efectos sin recurrir a resultados exagerados o poco favorecedores. La actriz continúa siendo un ejemplo de belleza y vitalidad, desafiando los estándares de la industria del entretenimiento.