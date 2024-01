Además, el juez Castel, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, les concedió la petición expuesta en la anterior audiencia, de la autorización para que JOH usará una computadora.

Un abogado experimentado

Luego de una extensa audiencia, este martes 23 de enero, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el juez Castel informó sobre la incorporación de Stabile al equipo de defensa de JOH.

«Nombro al Sr. Stabile como abogado adicional del Sr. Hernández. (…) Voy a trasladar el juicio al 12 de febrero a las 10:00 a.m. (9:00 a.m. hora hondureña)», indicó Castel, citado por Inner City Press en la red social X.

Renato Stabile. Foto: Firma de consultoría DRC.

Por lo que es preciso conocer acerca del experimentado abogado que según tiene 30 años de ejercer su profesión y experiencia en casos por tráfico de drogas y armas.

Stabile es originario de Nueva York, Estados Unidos. Se graduó en 1993 (se desconoce su edad) de la Universidad Estatal de Nueva York en Binghamton, de la Licenciatura en Biología y de la Facultad de Derecho Benjamin N. Cardozo (JD 1997), detalla su perfil en el sitio web de la firma de consultoría donde labora y es el director general.

Antes de unirse a la firma, Stabile trabajó durante 17 años en Gerald B. Lefcourt, PC, una firma de litigios de cuatro personas, encabezada por Gerald B. Lefcourt, Esq., uno de los abogados litigantes más destacados de los Estados Unidos.

También, está admitido para ejercer la abogacía en Nueva York, Connecticut, los Tribunales de Distrito de los Estados Unidos para los Distritos Sur y Este de Nueva York, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos y la Corte Suprema de los Estados Unidos, siendo también miembro del panel de la Ley de Justicia Penal del SDNY.

Stabile es considerado como un abogado de alto nivel, esto por las representaciones notables y de alto perfil que ha hecho, como: «Estados Unidos contra Irving Lorenzo, et al. (EDNY) (‘el caso Murder, Inc.’)»; «El Pueblo contra Kerry Kennedy , (S.Ct. Condado de Westchester)»; «Home Depot contra G&S (EDNY)»; «Best Cellars contra GrapeFinds de Dupont, Inc. (SDNY)»; y «Estados Unidos contra Jenny Hou, et al. , (SDNY) (tesorero de campaña del ex contralor de la ciudad de Nueva York, John Liu)».

El destacado abogado también ha escrito con éxito escritos y argumentado apelaciones en tribunales federales y estatales.

De igual manera, el experto en leyes supervisa un equipo de abogados, analistas y diseñadores gráficos para crear presentaciones de grupos focales que prueben de manera efectiva los temas del juicio, los conceptos demostrativos y las pruebas clave de los clientes, comparándolos con lo que probablemente enfrentarán desde el otro lado en el juicio.

Como un abogado experimentado, ha presentado casos ante jurados simulados, según el modelo de «presentador único» de la República Democrática del Congo y facilita la discusión posterior a la deliberación entre los jurados simulados.

Una de sus características es que antes y durante el juicio, Stabile suele trabajar «in situ» con los clientes, preparando testigos clave, refinando los temas y demostrativos del juicio y redactando los argumentos finales.