Exportaciones de banano caerían 50% debido a las invasiones de tierras

La fruta se dañó durante la toma que duró seis semanas, lo que generó millonarias pérdidas y decenas de familias desempleadas. “La empresa no cerrará la finca, trabajaremos en producir y cosechar para empacar la fruta que se exportará”, aclaró Alirio Garay, presidente del Sindicato de Bananeras. Sostuvo que no hay fruta en este momento para procesarla y mandarla a Estados Unidos.

Las pérdidas por la no exportación serán millonarias, los trabajadores deberán de producir, cosechar y empacar para mandar al mercado. Aseguró que las empresas no cerrarán operaciones, pero sí se reducirán las ganancias ya que no se llegará a lo programado para la exportación. Hizo un llamado al gobierno para que tome medidas y que este año evite las invasiones de tierras que afectan la economía del país.