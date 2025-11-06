Roberto Contreras elogia a Cossette López y anticipa una posible alianza entre liberales y nacionalistas

San Pedro Sula, Honduras | 6 de noviembre de 2025.

El alcalde de San Pedro Sula y actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL), Roberto Contreras, expresó públicamente su respaldo a la consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, a quien calificó como “la heroína de Tegucigalpa” por su papel en defensa de la institucionalidad democrática.

Durante una comparecencia ante los medios, Contreras destacó la valentía de López al mantenerse firme frente a presiones políticas y defender la autonomía del ente electoral. “Cossette, usted va a ser la culpable de la alianza que se va a dar entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. Gracias por defender la democracia”, declaró el edil sampedrano, en referencia a los recientes choques dentro del CNE por decisiones que, según él, buscan garantizar elecciones limpias y transparentes.

El dirigente liberal agregó con entusiasmo: “Tiene los ovarios bien puestos. Gracias por ser esa mujer valiente que enfrenta a fanfarrones, quema embajadas y quema llantas que hoy pretenden quedarse en el poder”. Sus palabras fueron interpretadas como una crítica directa hacia los sectores del oficialismo que, según Contreras, intentan debilitar las instituciones electorales en beneficio del partido de gobierno.

Reunión política entre líderes opositores

El edil sampedrano también reveló que durante la mañana del miércoles 5 de noviembre sostuvo una reunión con los líderes Yani Rosenthal, jefe del Partido Liberal, y Salvador Nasralla, representante del Partido Salvador de Honduras (PSH). Según explicó, el encuentro tuvo como propósito analizar el panorama político nacional y explorar posibles alianzas de oposición frente a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

Aunque Contreras evitó confirmar oficialmente un acuerdo, sus declaraciones despertaron fuertes especulaciones sobre un frente común entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, que en los últimos meses han mostrado señales de acercamiento político frente al desgaste del partido gobernante Libre.

“Cómo quisiera tener su número de teléfono para que juntos, esta noche, nuestra familia y su familia oremos por la democracia y porque reine la justicia en este país”, añadió Contreras, en tono de admiración hacia la consejera López.

“Defender la democracia no es un delito”

En los últimos días, Cossette López ha sido centro de atención por sus posturas firmes dentro del CNE, especialmente en torno a las decisiones relacionadas con la logística electoral y la supervisión de los comicios internos. Diversos sectores de la sociedad civil, así como figuras políticas de oposición, han destacado su papel como garante de la transparencia institucional.

Analistas consideran que la figura de López podría convertirse en un símbolo de equilibrio dentro del ente electoral, en un momento en que la tensión política crece a medida que se acercan las elecciones.

Contexto político

El llamado de Contreras a la unidad entre liberales y nacionalistas se suma a una serie de gestos políticos que evidencian un reacomodo en el tablero electoral hondureño. Mientras Libre enfrenta críticas por su gestión gubernamental y acusaciones de querer perpetuarse en el poder, la oposición busca articular una estrategia conjunta que pueda garantizar una alternancia democrática.

La mención de Cossette López como pieza clave en este escenario refuerza su relevancia dentro del proceso electoral y la coloca en el centro de la discusión pública sobre el futuro político del país.

Por ahora, ni el Partido Nacional ni el Partido Liberal han oficializado una alianza, pero las declaraciones de Roberto Contreras dejan entrever que las conversaciones avanzan. “Lo que viene es un movimiento por la democracia, no por los colores, sino por Honduras”, habría comentado el alcalde a sus allegados tras su pronunciamiento.

En un ambiente político cada vez más polarizado, las palabras de Contreras marcan un nuevo capítulo en la relación entre los partidos opositores y consolidan a Cossette López como una figura clave en la defensa del voto y la transparencia electoral.