Romeo Vásquez desafía al oficialismo: “El pueblo les dará un golpe electoral masivo el 30 de noviembre”

Tegucigalpa, Honduras | 10 de noviembre de 2025

El general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, volvió a generar polémica tras aparecer públicamente en un video rodeado de un numeroso grupo de personas, pese a mantener vigente una orden de captura y una recompensa de 35 millones de lempiras ofrecida por las autoridades.

En el material audiovisual, difundido en redes sociales, el exjefe militar lanza un contundente mensaje al oficialismo, asegurando que “pueden comprar aliados o mover jueces, pero el pueblo hondureño les dará un golpe electoral masivo el 30 de noviembre”, fecha en la que se celebrarán las elecciones generales en el país.

Durante su intervención, Vásquez Velásquez agradeció a Rixi Moncada, candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), por haber admitido públicamente —según él— que fue el propio general quien “los detuvo”, en alusión a los hechos ocurridos durante su etapa como jefe de las Fuerzas Armadas.

“Gracias a la candidata de Libre por admitirlo: quien los detuvo se llama General Romeo Vásquez Velásquez, el que tiene valor. Pueden mover jueces, comprar aliados y cerrar puertas, pero el 30 de noviembre el pueblo les dará un golpe electoral masivo. ¡Prepárense para la derrota!”, expresó el militar retirado.

El video ha causado revuelo en plataformas digitales no solo por el tono desafiante del mensaje, sino también por el contexto en que se grabó: Vásquez Velásquez aparece rodeado de una multitud de seguidores, pese a su situación legal.

Su reaparición pública ha despertado reacciones encontradas. Mientras algunos simpatizantes lo consideran un símbolo de “resistencia y valor”, otros cuestionan cómo pudo grabar el video en esas condiciones sin que las autoridades intervinieran.

La Secretaría de Seguridad no ha emitido declaraciones sobre este nuevo material, aunque diversas voces en el ámbito político consideran que la difusión del video podría tener un trasfondo electoral en medio de un ambiente cada vez más tenso de cara a los comicios del 30 de noviembre.

Con esta aparición, Romeo Vásquez Velásquez vuelve a colocarse en el centro de la controversia política hondureña, reafirmando su discurso desafiante contra el actual gobierno y apelando al respaldo popular para lo que él denomina un “golpe electoral masivo”.