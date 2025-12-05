Nasralla denuncia bloqueo de actas y advierte que exigirá revisión total del voto.

Tegucigalpa, Honduras – 5 de diciembre de 2025.

En medio de un clima de tensión creciente y un escrutinio que avanza lentamente hacia su sexto día, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, volvió a encender las alarmas sobre posibles irregularidades en el conteo de votos. El presidenciable denunció que existe una “ralentización selectiva” en el procesamiento de actas que lo favorecerían, particularmente en los departamentos de Cortés, Yoro, Atlántida y Colón, donde asegura haber obtenido una amplia ventaja.

A través de un mensaje publicado en la red social X/Twitter, Nasralla señaló directamente a la empresa ASD, encargada del sistema de transmisión de resultados preliminares. Según afirmó, “cientos de actas” que reflejan ventaja para su candidatura no están siendo procesadas con normalidad, sino enviadas directamente al escrutinio especial del Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras —asegura— se agilita el ingreso de actas provenientes de zonas rurales que favorecen al candidato del Partido Nacional.

“Están frenando las actas que nos dan la ventaja”

Nasralla insistió en que la supuesta manipulación ocurre en tiempo real, afectando las cifras que se presentan al público. “Ralentizan el ingreso de actas de Cortés, Yoro, Atlántida y Colón, mientras aceleran cuando entran actas rurales”, denunció, acusando un sesgo que estaría alterando la percepción de la contienda.

El aspirante presidencial de Vamos Honduras agregó que, de compararse las actas físicas con los datos preliminares, su movimiento tendría una ventaja superior a los 30 mil votos, cifra que, según él, sigue sin reflejarse en el corte oficial.

“Iremos voto por voto”

Ante lo que considera un bloqueo deliberado del sistema, Nasralla anunció que, si las inconsistencias persisten, solicitará una revisión “voto por voto” para garantizar la credibilidad del proceso electoral. “Defenderemos cada acta legítima. Iremos al voto por voto si es necesario”, manifestó.

Sus declaraciones se suman al ambiente de creciente incertidumbre que rodea el proceso, cuando el CNE aún no ha podido emitir una declaración oficial sobre quién ganó la Presidencia, pese a haber transcurrido cinco días desde las elecciones generales. El retraso ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, con Estados Unidos reiterando en días recientes que mantiene su atención “puesta en Honduras” e instando al organismo electoral a garantizar transparencia y claridad.

Un escrutinio bajo presión

El lento avance del conteo y las denuncias cruzadas entre los actores políticos mantienen en vilo al país, especialmente en una contienda tan cerrada como la que protagonizan Nasralla y el candidato nacionalista. Mientras parte de la población exige resultados definitivos, otros sectores piden calma y apegarse al procedimiento legal establecido.

Nasralla, por su parte, aseguró que continuará vigilando el ingreso de actas y no descartó nuevas acciones si considera que el proceso sigue viéndose afectado. “Lo que queremos es transparencia. El pueblo merece saber la verdad”, concluyó.

La nación permanece a la espera del siguiente corte del CNE, que podría definir el rumbo de una de las elecciones más disputadas en la historia reciente del país.