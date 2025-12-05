Jorge Cálix destaca que aclaraciones del CNE devuelven confianza al proceso electoral

5 de diciembre de 2025 – En medio de la tensión generada por el estrecho margen entre los candidatos presidenciales Nasry Asfura y Salvador Nasralla, el diputado liberal y exaspirante presidencial Jorge Cálix aseguró que la reciente comparecencia de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, representa un paso importante para disipar dudas y generar tranquilidad en la población hondureña.

Durante la conferencia de prensa, Hall y López explicaron en detalle la metodología del escrutinio, los motivos de los retrasos en el procesamiento de actas y las garantías técnicas que respaldan la integridad de los resultados preliminares. La intervención, realizada en las instalaciones del CNE, se dio en un clima de creciente expectativa ciudadana debido al reñido conteo entre los candidatos del Partido Nacional y el Partido Liberal.

Jorge Cálix destacó que la claridad mostrada por las funcionarias electorales contribuye a fortalecer la credibilidad institucional en un momento determinante para el país. Según el diputado, la transparencia del órgano electoral es fundamental para mantener la estabilidad social y evitar que la incertidumbre se traduzca en conflicto.

“El pueblo necesitaba escuchar explicaciones claras y directas. Esta comparecencia devuelve calma y demuestra que hay un esfuerzo real por parte del CNE para garantizar un proceso limpio”, expresó Cálix tras conocer los detalles brindados por las consejeras.

El político liberal también exhortó a la ciudadanía a seguir con atención el desarrollo del escrutinio especial y esperar con paciencia la conclusión del procesamiento del 100 % de las actas. Enfatizó que, sin importar el resultado final, la prioridad debe ser preservar la paz social y respetar la voluntad de los hondureños expresada en las urnas.

La estrecha diferencia entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla ha convertido estas elecciones en una de las más vigiladas y comentadas de los últimos años. El CNE, por su parte, reiteró su compromiso de mantener un flujo constante de información oficial para evitar especulaciones y garantizar que cada voto sea debidamente contabilizado.

Cálix concluyó que el país se encuentra en una etapa decisiva y que la serenidad demostrada por las autoridades electorales debe trasladarse a la clase política y a la población. “Lo que Honduras necesita ahora es confianza, certidumbre y respeto al proceso. Esa es la única vía para fortalecer nuestra democracia”, afirmó.

Con la expectativa centrada en el avance del escrutinio, la postura del diputado liberal se suma a los llamados a la calma en un ambiente donde cada declaración pública contribuye a moldear el clima político de las próximas horas.